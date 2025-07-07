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Игры на двоих троих 4 игрока (Мод, Много денег)

Игры на двоих троих 4 игрока (Мод, Много денег) v5.0.2

261
43
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Версия:
5.0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Better World Games
Категория:
Симуляторы / Без интернета / На русском
Обновлено:
Сегодня, 01:56
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 64 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
86 323
Описание

Мини-игры на 2 3 4 игрока — самый большой хит вечера!

Традиционные игры теряют свое очарование из-за своего повторяющегося характера, но мини-игры для 2 3 4 игроков — это игра, которая не только вернет радость традиционных игр, но и привнесет инновации, предоставив продвинутую схему управления с простым но сложный игровой процесс, чтобы развлечь гостей вечеринки.


Гости вашей вечеринки будут продолжать говорить об этом живом смехе, веселых разговорах и моментах смеха вслух. 2 3 4 Player Mini Games настолько популярны, что люди не могут оторваться от игры! Проявите свой внутренний творческий потенциал в мини-играх для 2 3 4 игроков!


Игры на двоих троих 4 игрока (Мод, Много денег) - Мы предлагаем простой и эффективный способ провести время вместе с друзьями. Вы даже можете играть в игры друг против друга! Это последний выпуск нашей любимой игры на двоих. Игра предназначена для вашего телефона или планшета! Играйте в любое время и в любом месте с кем угодно! Готовы ли вы сразиться с друзьями в любой игре? Бросьте им вызов и начните играть прямо сейчас! Скачайте лучшую игру для вечеринок на двоих и начните играть прямо сейчас!


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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