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Nordicandia: Semi Idle RPG (Мод меню)

Nordicandia: Semi Idle RPG (Мод меню) 1.6.2

3
2
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Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Iterative Studios
Версия:
1.6.2
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 500 Мб
id приложения:
com.IterativeStudios.Nordicandia
Русский язык:
Есть
Лайков:
3
Комментарии:
1
Просмотров:
7 962

Там, где вы можете сражаться бесконечно, войны всегда продолжаются и преподносят вам одну неожиданность за другой. Придя в Нордикандию, игроки могут играть роль отважных воинов, таких как охотники или маги. Все персонажи Nordicandia: Semi Idle RPG обладают неограниченной силой и мощью, и все, что вам нужно, это применять стратегии и точно контролировать их, чтобы проводить атаки. Собирайте различные предметы в боях или автоматически создавайте массив оружия, и не забывайте развивать своего персонажа.


Чтобы официально присоединиться к ужасающим войнам Нордикандии, игроки должны выбрать свои роли. Вы можете играть за воинов, охотников или магов. Все они обладают бесконечной мощью и могуществом, и вам просто нужно изменить стратегию борьбы. В частности, если вы хотите различать их атрибуты, укажите, какие навыки они могут использовать. По мере того, как вы набираете силу, вы можете выбирать активный или пассивный стиль боя до определенного уровня.


Скриншоты

Информация о модах

МЕНЮ МОД

Нет компакт-диска навыков

Без затрат маны

Нет компакт-диска с зельем здоровья

Нет компакт-диска с зельями опыта.

Скорость игры

 Теги темы: Мод меню

Скачать Nordicandia: Semi Idle RPG (Мод меню) 1.6.2 взлом

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Скачать Nordicandia: Semi Idle RPG (Мод меню) 500 Мб Ссылка 2 500 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Nordicandia: Semi Idle RPG (Мод меню)


Комментарии (1)
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W1tos
W1tos 14 декабря 2022 14:00
Не работает, скачал никаких изменений в игре как была оригинальной так и мод апк оригинал
-2
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