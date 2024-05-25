Там, где вы можете сражаться бесконечно, войны всегда продолжаются и преподносят вам одну неожиданность за другой. Придя в Нордикандию, игроки могут играть роль отважных воинов, таких как охотники или маги. Все персонажи Nordicandia: Semi Idle RPG обладают неограниченной силой и мощью, и все, что вам нужно, это применять стратегии и точно контролировать их, чтобы проводить атаки. Собирайте различные предметы в боях или автоматически создавайте массив оружия, и не забывайте развивать своего персонажа.





Чтобы официально присоединиться к ужасающим войнам Нордикандии, игроки должны выбрать свои роли. Вы можете играть за воинов, охотников или магов. Все они обладают бесконечной мощью и могуществом, и вам просто нужно изменить стратегию борьбы. В частности, если вы хотите различать их атрибуты, укажите, какие навыки они могут использовать. По мере того, как вы набираете силу, вы можете выбирать активный или пассивный стиль боя до определенного уровня.