Nordicandia: Semi Idle RPG (Мод меню) 1.6.2
Там, где вы можете сражаться бесконечно, войны всегда продолжаются и преподносят вам одну неожиданность за другой. Придя в Нордикандию, игроки могут играть роль отважных воинов, таких как охотники или маги. Все персонажи Nordicandia: Semi Idle RPG обладают неограниченной силой и мощью, и все, что вам нужно, это применять стратегии и точно контролировать их, чтобы проводить атаки. Собирайте различные предметы в боях или автоматически создавайте массив оружия, и не забывайте развивать своего персонажа.
Чтобы официально присоединиться к ужасающим войнам Нордикандии, игроки должны выбрать свои роли. Вы можете играть за воинов, охотников или магов. Все они обладают бесконечной мощью и могуществом, и вам просто нужно изменить стратегию борьбы. В частности, если вы хотите различать их атрибуты, укажите, какие навыки они могут использовать. По мере того, как вы набираете силу, вы можете выбирать активный или пассивный стиль боя до определенного уровня.
МЕНЮ МОД
Нет компакт-диска навыков
Без затрат маны
Нет компакт-диска с зельем здоровья
Нет компакт-диска с зельями опыта.
Скорость игры
Скачать Nordicandia: Semi Idle RPG (Мод меню) 1.6.2 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
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