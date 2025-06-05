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Galaxy Genome [Space Sim]

Galaxy Genome [Space Sim] 11.6.5

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Версия:
11.6.5
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
SKVGames
Категория:
Приключения / Платные / На русском
Обновлено:
Вчера, 23:44
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 93 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 365
Скриншоты
Описание

Galaxy Genome - это уникальная приключенческая игра в которой игроки погружаются в захватывающий мир космических исследований управляя особыми летающими кораблями игроки исследуют различные уголки галактики от планет до звезд и пылающих солнц в каждом приключении игроки сталкиваются с новыми вызовами и возможностями покорения уникальных инопланетных миров.


Игра предлагает великолепный опыт исследования космоса где игроки могут увидеть различные космические объекты включая другие планеты звезды и тысячи летающих кораблей в этом космическом путешествии игроков ждут разнообразные испытания и тысячи интриг.


Управление и модернизация космических кораблей играет ключевую роль в "Galaxy Genome" позволяя игрокам не только исследовать но и выживать в бескрайних просторах космоса каждое решение и действие в игре влияет на ход исследований и открывает новые возможности для приключений в этом бесконечном и загадочном космическом мире.



Информация о модах

полная игра

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Скачать Galaxy Genome [Space Sim] 93 Мб Ссылка 2 93 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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