Galaxy Genome [Space Sim] 11.6.5
Galaxy Genome - это уникальная приключенческая игра в которой игроки погружаются в захватывающий мир космических исследований управляя особыми летающими кораблями игроки исследуют различные уголки галактики от планет до звезд и пылающих солнц в каждом приключении игроки сталкиваются с новыми вызовами и возможностями покорения уникальных инопланетных миров.
Игра предлагает великолепный опыт исследования космоса где игроки могут увидеть различные космические объекты включая другие планеты звезды и тысячи летающих кораблей в этом космическом путешествии игроков ждут разнообразные испытания и тысячи интриг.
Управление и модернизация космических кораблей играет ключевую роль в "Galaxy Genome" позволяя игрокам не только исследовать но и выживать в бескрайних просторах космоса каждое решение и действие в игре влияет на ход исследований и открывает новые возможности для приключений в этом бесконечном и загадочном космическом мире.
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.