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Garage: Bad Dream Adventure

Garage: Bad Dream Adventure 1.1.263

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Версия:
1.1.263
Требования:
Android 8.0 и выше
Разработчик:
作場金属製作所 Sakuba Metal Works
Категория:
Приключения / Платные
Обновлено:
Сегодня, 16:01
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 141 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 111
Скриншоты
Описание

Если вы любите и увлечены захватывающими и захватывающими открытиями и приключениями, чего же вы ждете, если не приходите прямо сейчас в Garage: Bad Dream Adventure. Вы перенесетесь в увлекательный внутренний мир через психотерапевтическую машину. Здесь игроки могут насладиться уникальными и странными ощущениями, которых раньше никогда не видели. Это создает привлекательность игры и заставляет игрока не скучать, а, наоборот, еще больше заинтересовываться.


Приходя в Garage: Bad Dream Adventure, игроков ждут увлекательные и захватывающие приключения. Игрок погружается в свой внутренний мир, а ваше тело постепенно будет меняться на ощущение, что вы оказались в ловушке между машиной и живым существом. Игроки словно заблудились в лабиринте, из которого сложно найти выход. Игра создает привлекательную, увлекательную игровую сцену, побуждающую игроков участвовать в миссиях.



Информация о модах

Полная игра

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Скачать Garage: Bad Dream Adventure v1.1.263 MOD APK

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Скачать Garage: Bad Dream Adventure 141 Мб Ссылка 2 141 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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