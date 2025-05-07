Garage: Bad Dream Adventure 1.1.263
Если вы любите и увлечены захватывающими и захватывающими открытиями и приключениями, чего же вы ждете, если не приходите прямо сейчас в Garage: Bad Dream Adventure. Вы перенесетесь в увлекательный внутренний мир через психотерапевтическую машину. Здесь игроки могут насладиться уникальными и странными ощущениями, которых раньше никогда не видели. Это создает привлекательность игры и заставляет игрока не скучать, а, наоборот, еще больше заинтересовываться.
Приходя в Garage: Bad Dream Adventure, игроков ждут увлекательные и захватывающие приключения. Игрок погружается в свой внутренний мир, а ваше тело постепенно будет меняться на ощущение, что вы оказались в ловушке между машиной и живым существом. Игроки словно заблудились в лабиринте, из которого сложно найти выход. Игра создает привлекательную, увлекательную игровую сцену, побуждающую игроков участвовать в миссиях.
Полная игра
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Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.