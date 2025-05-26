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окончательный боевой удар игра (Мод, Режим бога)

окончательный боевой удар игра (Мод, Режим бога) 1.45

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Версия:
1.45
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
The Occess Pvt Ltd
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Сегодня, 01:16
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 154 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 287
Скриншоты
Описание

Ultimate BattleStrike предлагает захватывающие сражения с красивыми сценами стрельбы. Вы превратитесь в храброго солдата, которому предстоит безопасно защитить город. Город внезапно становится зоной боевых действий между многими фракциями, находящимися в опасности; как солдат, вы несете ответственность за устранение опасностей и защиту города от съедения.


Шутеры от первого лица уже давно занимают лидирующие позиции в игровом мире и стали привычными для каждого геймера. Эти жанровые названия часто являются первым опытом в процессе знакомства с миром видеоигр. В этой игре вы найдете все самое лучшее, что есть в шутере от первого лица, а также исключительные возможности, которые ждут вас. Основным контекстом является городская территория, а противником является элита и большая армия. Теперь вы присоединитесь к отрядам специального назначения и сразитесь с ними, чтобы победить захватчиков, принеся мир, присущий городу, опустошенному от рук его врагов.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Режим Бога
  • Неограниченное золото
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Разблокировано Все уровни
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 Теги темы: Режим бога

Скачать окончательный боевой удар игра (Мод, Режим бога) v1.45 MOD APK

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Скачать окончательный боевой удар игра (Мод, Режим бога) 154 Мб Ссылка 2 154 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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