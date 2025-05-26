окончательный боевой удар игра (Мод, Режим бога) 1.45
Ultimate BattleStrike предлагает захватывающие сражения с красивыми сценами стрельбы. Вы превратитесь в храброго солдата, которому предстоит безопасно защитить город. Город внезапно становится зоной боевых действий между многими фракциями, находящимися в опасности; как солдат, вы несете ответственность за устранение опасностей и защиту города от съедения.
Шутеры от первого лица уже давно занимают лидирующие позиции в игровом мире и стали привычными для каждого геймера. Эти жанровые названия часто являются первым опытом в процессе знакомства с миром видеоигр. В этой игре вы найдете все самое лучшее, что есть в шутере от первого лица, а также исключительные возможности, которые ждут вас. Основным контекстом является городская территория, а противником является элита и большая армия. Теперь вы присоединитесь к отрядам специального назначения и сразитесь с ними, чтобы победить захватчиков, принеся мир, присущий городу, опустошенному от рук его врагов.
- МОД МЕНЮ
- Режим Бога
- Неограниченное золото
- Неограниченное количество бриллиантов
- Разблокировано Все уровни
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Запомни▶
Установка
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.