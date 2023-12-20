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Kitty Cat Tycoon (Мод, много денег)

Kitty Cat Tycoon (Мод, много денег) 1.0.68

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Версия:
1.0.68
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
mafgames (Idle Games, Tycoon Games)
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 106 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 034
Скриншоты
Описание

Kitty Cat Tycoon - это игра, которая приглашает вас в удивительный мир, где вы можете создавать и продавать сверхмаленькие шедевры, сделанные из очаровательных кошек. Это место, где вы сможете дать волю своей творческой фантазии и создавать уникальный дизайн интерьера с использованием крошечных персонажей.


Игра предлагает вам не только создавать милых кошачьих персонажей, но и продавать их напрямую покупателям. Вы можете выбирать разные стили и дизайны для ваших шедевров, привлекая различных покупателей - как тех, кто ищет привычные, так и тех, кто интересуется новыми и необычными творениями. Однако вам необходимо не только создавать и продавать, но и инвестировать в кошачьи костюмы и материалы, чтобы расширить свой бизнес. Каждое ваше решение будет влиять на успех вашего тайкунского предприятия и вашу прибыль.


Kitty Cat Tycoon предоставляет вам возможность окунуться в мир творчества и предпринимательства, создавая что-то уникальное и принося прибыль. Эта игра подарит вам множество увлекательных моментов и возможностей для проявления вашей фантазии.



Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Kitty Cat Tycoon (Мод, много денег) 106 Мб Ссылка 2 106 Мб

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