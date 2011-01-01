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Супергерой Стикмэн (Мод, Бесплатные покупки)

Супергерой Стикмэн (Мод, Бесплатные покупки) 2.0.2

157
26
Скачать (92 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Naxeex Ltd
Версия:
2.0.2
Категория:
Без интернета / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 92 Мб
id приложения:
com.naxeexllc.stickman.superhero
Русский язык:
Есть
Лайков:
157
Комментарии:
0
Просмотров:
25 184

Stickman Superhero — это мобильное приложение, которое переносит вас в уникальный мир, где каждый может стать супергероем-крупье. В этой игре вы управляете аватаром, который не только выполняет роль крупье, но и обладает захватывающими суперспособностями, необходимыми для спасения города от гибели.


Игра сочетает элементы боевика и симулятора супергероя, предлагая игрокам взять на себя роль стилизованной фигурки Stickman, обладающей не только человеческими качествами, но и невероятными возможностями. Ваша задача — использовать эти способности для борьбы с разнообразными врагами, от простых уличных преступников до могущественных суперзлодеев.


Погружаясь в игру, вы сможете развивать и улучшать своего героя: наращивать мощь суперспособностей, обновлять снаряжение и осваивать новые приемы. Выполняйте миссии и задания, которые не только проверят ваши навыки, но и позволят вашему герою демонстрировать свое мастерство в управлении суперсилами.


Скриншоты

Информация о модах

1. Бесплатная покупка (все цены 0).

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Скачать Супергерой Стикмэн (Мод, Бесплатные покупки) 2.0.2 взлом

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Скачать Супергерой Стикмэн (Мод, Бесплатные покупки) 92 Мб Ссылка 2 92 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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