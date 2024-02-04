Описание

Devices Tycoon - это захватывающий симулятор, который позволяет игрокам стать техногигантами и вести свое собственное производство гаджетов. Начиная с мелкосерийного производства, вы сможете создавать различные устройства, такие как смартфоны, планшеты, ноутбуки и многое другое.





Вам предстоит не только определять внешний вид и характеристики ваших устройств, но и заниматься наймом и обучением персонала, улучшением их навыков и качеств, а также вести переговоры с подрядчиками и поставщиками для обеспечения надежных поставок компонентов.





Игра предлагает обширные возможности развития вашей компании, включая исследование и разработку новых технологий, открытие новых фабрик и расширение рынка сбыта. Вы будете сталкиваться с различными вызовами, такими как конкуренция на рынке, изменение требований потребителей и технологические инновации. Devices Tycoon обладает привлекательной графикой и увлекательным геймплеем, что делает его прекрасным выбором для любителей симуляторов и бизнес-игр. Погрузитесь в мир высоких технологий и станьте великим техногигантом в Devices Tycoon.