Devices Tycoon - это захватывающий симулятор, который позволяет игрокам стать техногигантами и вести свое собственное производство гаджетов. Начиная с мелкосерийного производства, вы сможете создавать различные устройства, такие как смартфоны, планшеты, ноутбуки и многое другое.
Вам предстоит не только определять внешний вид и характеристики ваших устройств, но и заниматься наймом и обучением персонала, улучшением их навыков и качеств, а также вести переговоры с подрядчиками и поставщиками для обеспечения надежных поставок компонентов.
Игра предлагает обширные возможности развития вашей компании, включая исследование и разработку новых технологий, открытие новых фабрик и расширение рынка сбыта. Вы будете сталкиваться с различными вызовами, такими как конкуренция на рынке, изменение требований потребителей и технологические инновации. Devices Tycoon обладает привлекательной графикой и увлекательным геймплеем, что делает его прекрасным выбором для любителей симуляторов и бизнес-игр. Погрузитесь в мир высоких технологий и станьте великим техногигантом в Devices Tycoon.
Много денег
Скачать Devices Tycoon (Мод, Много денег) v4.0.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.