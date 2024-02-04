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Devices Tycoon (Мод, Много денег)

Devices Tycoon (Мод, Много денег) 4.0.0

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4
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Версия:
4.0.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Roastery Games
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 72 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9 955
Скриншоты
Описание

Devices Tycoon - это захватывающий симулятор, который позволяет игрокам стать техногигантами и вести свое собственное производство гаджетов. Начиная с мелкосерийного производства, вы сможете создавать различные устройства, такие как смартфоны, планшеты, ноутбуки и многое другое.


Вам предстоит не только определять внешний вид и характеристики ваших устройств, но и заниматься наймом и обучением персонала, улучшением их навыков и качеств, а также вести переговоры с подрядчиками и поставщиками для обеспечения надежных поставок компонентов.


Игра предлагает обширные возможности развития вашей компании, включая исследование и разработку новых технологий, открытие новых фабрик и расширение рынка сбыта. Вы будете сталкиваться с различными вызовами, такими как конкуренция на рынке, изменение требований потребителей и технологические инновации. Devices Tycoon обладает привлекательной графикой и увлекательным геймплеем, что делает его прекрасным выбором для любителей симуляторов и бизнес-игр. Погрузитесь в мир высоких технологий и станьте великим техногигантом в Devices Tycoon.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Devices Tycoon (Мод, Много денег) v4.0.0 MOD APK

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Скачать Devices Tycoon (Мод, Много денег) 72 Мб Ссылка 2 72 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Devices Tycoon (Мод, Много денег)


Комментарии (5)
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Тимурф
Тимурф 17 февраля 2025 14:16
Игра не хочет скачеватся,( незнаю как у других но у меня не скачевается )
0
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Кирилл
Кирилл 30 декабря 2024 09:33
Почему? Я скачал мод нажимаю, а там вообще другое приложение объясните почему.
0
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Брокали
Брокали 6 августа 2023 12:28
Добавьте вип и новую версию
+1
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Гость Иван
Гость Иван 12 июля 2023 22:03
почему то нету новых работников
+1
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Q123
Q123 29 июня 2023 08:39
Мод рабочий
+1
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