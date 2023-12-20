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Merge Mayor - Match Puzzle (Мод, Много денег)

Merge Mayor - Match Puzzle (Мод, Много денег) 4.14.588

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Версия:
4.14.588
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
StarBerry Games
Категория:
Симуляторы / На русском / Без интернета
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 158 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 710
Скриншоты
Описание

Merge Mayor - это увлекательная игра, где вы берете на себя роль мэра и строите и улучшаете свой город. Ваша задача - развивать инфраструктуру, удовлетворять потребности жителей и делать город более процветающим.


В игре вам будут поступать разнообразные запросы и задания от жителей города. Вы должны выполнить эти задания, чтобы продвигаться вперед и развивать город. Чем больше заданий вы выполните, тем больше возможностей и ресурсов откроется для вас.


Одним из ключевых элементов игры является слияние (merge) различных объектов и элементов. Вы можете объединять их, чтобы создавать новые и более продвинутые предметы. Это добавляет стратегический элемент к игре, так как вам нужно решать, какие элементы объединять, чтобы достичь наилучших результатов.



Информация о модах
  • Множитель прибыли валют

Инфо: Безлимитно Всё именно так.

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 Теги темы: Много денег, Для детей

Скачать Merge Mayor - Match Puzzle (Мод, Много денег) v4.14.588 MOD APK

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Скачать Merge Mayor - Match Puzzle (Мод, Много денег) 158 Мб Ссылка 2 158 Мб

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