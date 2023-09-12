Fruit Diary 2: Manor Design сочетает в себе увлекательную механику головоломок "три в ряд" и креативное проектирование интерьера. Игра погружает игроков в захватывающую историю о восстановлении старого поместья. Каждый успешно завершенный уровень головоломки приносит ресурсы, которые можно использовать для покупки новой мебели, декора и улучшений для вашего дома.





Особенность игры в том, что каждое пространство в вашем доме предлагает уникальные возможности для дизайна. От гостиной и спальни до сада и бассейна, каждое место оживает благодаря вашим индивидуальным решениям по дизайну. Элементы и предметы мебели разнообразны, что позволяет игрокам экспериментировать с различными стилями и темами.





Помимо реконструкции дома, игроки также могут взаимодействовать с различными персонажами, каждый из которых имеет свою историю и задания. Эти задания могут добавить дополнительные слои глубины и интриги к основному сюжету игры.