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Фрукт Три в Ряд без интернета (Мод, Много денег)

Фрукт Три в Ряд без интернета (Мод, Много денег) 1.42.0

8
2
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Bigcool Games
Версия:
1.42.0
Категория:
Без интернета / На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 142 Мб
id приложения:
com.bigcool.puzzle.fruitdiary2
Русский язык:
Есть
Лайков:
8
Комментарии:
0
Просмотров:
7 136

Fruit Diary 2: Manor Design сочетает в себе увлекательную механику головоломок "три в ряд" и креативное проектирование интерьера. Игра погружает игроков в захватывающую историю о восстановлении старого поместья. Каждый успешно завершенный уровень головоломки приносит ресурсы, которые можно использовать для покупки новой мебели, декора и улучшений для вашего дома.


Особенность игры в том, что каждое пространство в вашем доме предлагает уникальные возможности для дизайна. От гостиной и спальни до сада и бассейна, каждое место оживает благодаря вашим индивидуальным решениям по дизайну. Элементы и предметы мебели разнообразны, что позволяет игрокам экспериментировать с различными стилями и темами.


Помимо реконструкции дома, игроки также могут взаимодействовать с различными персонажами, каждый из которых имеет свою историю и задания. Эти задания могут добавить дополнительные слои глубины и интриги к основному сюжету игры.


Скриншоты

Информация о модах
  • Вы можете совершать покупки, даже если у вас недостаточно денег;
  • Деньги не тратятся.
 Теги темы: Много денег

Скачать Фрукт Три в Ряд без интернета (Мод, Много денег) 1.42.0 взлом

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Скачать Фрукт Три в Ряд без интернета (Мод, Много денег) 142 Мб Ссылка 2 142 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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