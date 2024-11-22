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Crime Santa (Мод, Много денег)

Crime Santa (Мод, Много денег) 2.3.3

199
47
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Версия:
2.3.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Naxeex Ltd
Категория:
Симуляторы / На русском / Без интернета
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
43 076
Скриншоты
Описание

Crime Santa — это уникальная и оригинальная игра, которая сочетает в себе элементы криминального жанра с неожиданным главным героем — Санта-Клаусом. В этой игре вы погружаетесь в открытый мир, где можете свободно исследовать различные локации, выполняя разнообразные задания.


Игра предлагает вам свободу выбора в действиях и подходе к прохождению. Вы можете принимать различные решения и следовать разнообразным путям, каждый из которых обещает уникальный игровой опыт и свои преимущества.


Одной из заметных особенностей "Crime Santa" является обширный арсенал оружия. Игроки могут использовать разнообразное вооружение, что добавляет игре динамичности и возможностей для стратегического подхода к различным ситуациям.


Информация о модах

Неограниченные очки навыков

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 Теги темы: Много денег

Скачать Crime Santa (Мод, Много денег) v2.3.3 MOD APK

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