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Игры стрелялки: пистолет игры (Мод, Много денег)

Игры стрелялки: пистолет игры (Мод, Много денег) 22.12.186

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Версия:
22.12.186
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Spartans Global INC.
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Сегодня, 20:39
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 32 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 977
Скриншоты
Описание

Gun Shooting Games сочетает в себе экшн и фантастическую стрельбу. Игра не для тех, кто стесняется или боится смерти. Сформируйте самую мощную команду коммандос с отважными друзьями. Присоединяйтесь к ним, чтобы участвовать в войнах между разными армиями. Выбирайте оружие с высокой дальностью и хорошим действием, способное убить людей всего одним выстрелом. Станьте лучшим шпионским стрелком, отправляйтесь вместе в смертельные войны.


Вы будете воином и, прежде всего, шпионским эпическим экшеном в этой снайперской игре. Gun Shooting Games известна как уникальная игра-стрелялка, в которой вы можете играть как онлайн, так и офлайн. Мало того, игра создаст сотни захватывающих и не менее опасных фаз стрельбы. Вы столкнетесь со множеством различных сражений на выживание и подготовитесь ко многим другим опасностям.



Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Игры стрелялки: пистолет игры (Мод, Много денег) v22.12.186 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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