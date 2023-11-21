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Final Bricks Breaker (Мод, Много бриллиантов)

Final Bricks Breaker (Мод, Много бриллиантов) 1.0.71

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Tunup Games
Версия:
1.0.71
Категория:
На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
id приложения:
com.tunupgames.aos.finalbricks
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
1
Просмотров:
1 066

Final Bricks Breaker — это игра, предназначенная для обеспечения расслабляющего и одновременно увлекательного игрового опыта. Она идеально подходит для тех, кто ищет способ снизить стресс и расслабиться. В этой игре ваша задача — уничтожать кирпичи, управляя движением мяча.


Каждый уровень игры предлагает различное расположение кирпичей, которые необходимо разрушить, используя определённое количество мячей. Важно точно рассчитывать угол и силу броска мяча, чтобы максимально эффективно разрушить кирпичи и продвигаться по уровням. Особенностью игры является то, что она предоставляет бесконечное количество мячей, но для успешного прохождения уровня требуется стратегическое мышление и точность.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Убийство одним ударом
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Скорость игры
 Теги темы: Много денег

Скачать Final Bricks Breaker (Мод, Много бриллиантов) 1.0.71 взлом

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Скачать Final Bricks Breaker (Мод, Много бриллиантов)
30 Мб
Ссылка 2
30 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Final Bricks Breaker (Мод, Много бриллиантов)


Комментарии (1)
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Павел
Павел 21 ноября 2023 19:18
игра такая параша.
0
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