Final Bricks Breaker (Мод, Много бриллиантов) 1.0.71
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Tunup Games
Версия:
1.0.71
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:11
Возраст:
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
1
Просмотров:
1 066
Final Bricks Breaker — это игра, предназначенная для обеспечения расслабляющего и одновременно увлекательного игрового опыта. Она идеально подходит для тех, кто ищет способ снизить стресс и расслабиться. В этой игре ваша задача — уничтожать кирпичи, управляя движением мяча.
Каждый уровень игры предлагает различное расположение кирпичей, которые необходимо разрушить, используя определённое количество мячей. Важно точно рассчитывать угол и силу броска мяча, чтобы максимально эффективно разрушить кирпичи и продвигаться по уровням. Особенностью игры является то, что она предоставляет бесконечное количество мячей, но для успешного прохождения уровня требуется стратегическое мышление и точность.
Информация о модах
- МЕНЮ МОД
- Убийство одним ударом
- Неограниченное количество бриллиантов
- Скорость игры
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