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Bricks Melody Balls (Мод меню)

Bricks Melody Balls (Мод меню) 1.0.82

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Версия:
1.0.82
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Tunup Games
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:17
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 31 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 469
Скриншоты
Описание

Bricks Melody Balls – это захватывающая и расслабляющая игра, идеально подходящая для снятия стресса и расслабления. Игра сочетает в себе элементы головоломки и аркады, предлагая уникальный опыт, в котором разрушение кирпичей сопровождается приятными мелодиями.


Игра кажется на первый взгляд простой, но на самом деле она требует от игроков точных расчетов и стратегического мышления. Цель игры – использовать мячи для разрушения кирпичей, при этом каждое попадание создает забавные и мелодичные звуки, что придает игре особую атмосферу и делает процесс игры более увлекательным.


"Bricks Melody Balls" предлагает множество уровней с различной сложностью, каждый из которых представляет новые вызовы и требует от игроков различных подходов и стратегий. Это помогает поддерживать интерес к игре на долгое время и предоставляет игрокам множество возможностей для развития своих навыков.



Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Пользовательский ущерб
  • Скорость игры
  • Реклама удалена
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Bricks Melody Balls (Мод меню) v1.0.82 MOD APK

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Скачать Bricks Melody Balls (Мод меню) 31 Мб Ссылка 2 31 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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