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Dungeon Hero Survival Games (Мод, Тупые боты)

Dungeon Hero Survival Games (Мод, Тупые боты) 1.92

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Версия:
1.92
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Aeria Canada
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 154 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
775

В Dungeon Hero игрок оказывается в мире, наполненном древними подземельями, каждое из которых хранит свои секреты и опасности. В этих темных коридорах и залах вы найдете множество врагов, от обычных монстров до могущественных боссов. Но не все так страшно: по мере исследования подземелий игроки будут находить различные артефакты, оружие и доспехи, которые помогут в противостоянии с врагами.


Основой геймплея является система уровней и прокачки персонажа. По мере прохождения игры ваш герой становится все сильнее, открывая новые умения и заклинания. Это позволяет игрокам экспериментировать с различными стилями боя и стратегиями, чтобы находить наилучший подход к каждому противнику.


Многопользовательский режим добавляет еще больше разнообразия в игру. Вы можете объединяться с друзьями или другими игроками из всего мира, чтобы совместно противостоять опасностям подземелий. Совместные тактики, командная работа и координация действий станут ключом к победе в совместных боях.


Скриншоты

Информация о модах

Режим бога

Тупой враг

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Скачать Dungeon Hero Survival Games (Мод, Тупые боты) 154 Мб Ссылка 2 154 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
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