Описание

Zombie War:New World (Мод, Много денег) - Получите скидку до 100% на первую покупку! Захватывающее поле боя, разрушаемое окружение, разнообразное оружие и снаряжение. ИИ достаточно умен, чтобы точно стрелять, прикрывать главного героя и помогать ему в случае неудачного развития ситуации.





Особенности: режим кампании, режим свободной игры, режим выживания. Захватывающий сюжет с драматическими и непредсказуемыми приключениями. Разнообразие трофеев за успехи игрока с открытой системой творчества и персонализации. Соревновательные игровые режимы для самых опытных геймеров ждут новые испытания и достижения. Для тех кто только начинает здесь - в игре будет туториал и обучающие миссии! Станьте лучшим стрелком с зомби!