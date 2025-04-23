Zombie War:New World (Мод, Много денег) - Получите скидку до 100% на первую покупку! Захватывающее поле боя, разрушаемое окружение, разнообразное оружие и снаряжение. ИИ достаточно умен, чтобы точно стрелять, прикрывать главного героя и помогать ему в случае неудачного развития ситуации.
Особенности: режим кампании, режим свободной игры, режим выживания. Захватывающий сюжет с драматическими и непредсказуемыми приключениями. Разнообразие трофеев за успехи игрока с открытой системой творчества и персонализации. Соревновательные игровые режимы для самых опытных геймеров ждут новые испытания и достижения. Для тех кто только начинает здесь - в игре будет туториал и обучающие миссии! Станьте лучшим стрелком с зомби!
- МОД МЕНЮ
- Бог Мод
- Одно Попадание Убивает
- Множитель скорости перемещения
Инфо:
“God Mod” и “One Hit Kill” Должны быть включены перед выходом на сцену.
Если вы застряли, переместите ползунок ” Множитель“.
Скачать Zombie War:New World (Мод, Много денег) v1.115.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.