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Zombie War:New World (Мод, Много денег)

Zombie War:New World (Мод, Много денег) 1.115.1

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Версия:
1.115.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Dog On God
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 20:23
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 647 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 095
Скриншоты
Описание

Zombie War:New World (Мод, Много денег) - Получите скидку до 100% на первую покупку! Захватывающее поле боя, разрушаемое окружение, разнообразное оружие и снаряжение. ИИ достаточно умен, чтобы точно стрелять, прикрывать главного героя и помогать ему в случае неудачного развития ситуации.


Особенности: режим кампании, режим свободной игры, режим выживания. Захватывающий сюжет с драматическими и непредсказуемыми приключениями. Разнообразие трофеев за успехи игрока с открытой системой творчества и персонализации. Соревновательные игровые режимы для самых опытных геймеров ждут новые испытания и достижения. Для тех кто только начинает здесь - в игре будет туториал и обучающие миссии! Станьте лучшим стрелком с зомби!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Бог Мод
  • Одно Попадание Убивает
  • Множитель скорости перемещения


Инфо:

“God Mod” и “One Hit Kill” Должны быть включены перед выходом на сцену.

Если вы застряли, переместите ползунок ” Множитель“.

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Зомби игры на Андроид
Зомби игры на Андроид
 Теги темы: Много денег

Скачать Zombie War:New World (Мод, Много денег) v1.115.1 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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