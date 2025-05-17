Описание

Polyfield (Мод, Много патронов) - Испытайте азарт тактического шутера в Polyfield с низкополигональной графикой. Polyfield — это военная игра, действие которой разворачивается в бескрайних российских степях.





Игроки могут использовать разрушаемые объекты, впечатляющее огнестрельное оружие и широкий спектр тактических решений, чтобы победить в битвах. Polyfield имеет отличный дизайн, с детализированной низкополигональной графикой и реалистичными звуками выстрелов, осколков и взрывов. В нем также есть многопользовательский режим: присоединяйтесь к битве и сражайтесь с друзьями! Попробуйте Polyfield уже сегодня!