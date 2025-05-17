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Polyfield (Мод, Много патронов)

Polyfield (Мод, Много патронов) 0.7.0

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Версия:
0.7.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Mohammad Alizade
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 17:41
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 68 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 463
Скриншоты
Описание

Polyfield (Мод, Много патронов) - Испытайте азарт тактического шутера в Polyfield с низкополигональной графикой. Polyfield — это военная игра, действие которой разворачивается в бескрайних российских степях.


Игроки могут использовать разрушаемые объекты, впечатляющее огнестрельное оружие и широкий спектр тактических решений, чтобы победить в битвах. Polyfield имеет отличный дизайн, с детализированной низкополигональной графикой и реалистичными звуками выстрелов, осколков и взрывов. В нем также есть многопользовательский режим: присоединяйтесь к битве и сражайтесь с друзьями! Попробуйте Polyfield уже сегодня!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Божий режим
  • Высокий урон
  • Неограниченное количество боеприпасов
  • Никакой перезарядки
  • Скорость
  • Тупой враг
  • Неограниченное количество очков поражения
  • Ваша точка смерти 0
  • Вражеское убийство 0
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 Теги темы: Много денег

Скачать Polyfield (Мод, Много патронов) v0.7.0 MOD APK

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Скачать Polyfield (Мод, Много патронов) 68 Мб Ссылка 2 68 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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