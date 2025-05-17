Polyfield (Мод, Много патронов) 0.7.0
Polyfield (Мод, Много патронов) - Испытайте азарт тактического шутера в Polyfield с низкополигональной графикой. Polyfield — это военная игра, действие которой разворачивается в бескрайних российских степях.
Игроки могут использовать разрушаемые объекты, впечатляющее огнестрельное оружие и широкий спектр тактических решений, чтобы победить в битвах. Polyfield имеет отличный дизайн, с детализированной низкополигональной графикой и реалистичными звуками выстрелов, осколков и взрывов. В нем также есть многопользовательский режим: присоединяйтесь к битве и сражайтесь с друзьями! Попробуйте Polyfield уже сегодня!
- МОД МЕНЮ
- Божий режим
- Высокий урон
- Неограниченное количество боеприпасов
- Никакой перезарядки
- Скорость
- Тупой враг
- Неограниченное количество очков поражения
- Ваша точка смерти 0
- Вражеское убийство 0
Скачать Polyfield (Мод, Много патронов) v0.7.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.