android-1.ru / Игры / Экшен / TDS - Tower Destiny Survive (Мод, Много денег)
TDS - Tower Destiny Survive (Мод, Много денег)

TDS - Tower Destiny Survive (Мод, Много денег) 1.1.8

9
3
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.1.8
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
SayGames Ltd
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 211 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 460
Скриншоты
Описание

TDS - Tower Destiny Survive — это напряжённая игра-стратегия, где ваши тактические навыки и инстинкты выживания будут подвергнуты серьёзному испытанию. Приготовьтесь отправиться в захватывающее приключение, где каждое ваше решение имеет значение, когда вы столкнётесь с беспощадными волнами врагов, стремящихся разрушить всё на своём пути.


В TDS - Tower Destiny Survive вам предстоит противостоять огромным ордам врагов, которые накапливаются и даже образуют живые башни, чтобы сокрушить вас. Эти многочисленные враги будут постоянно наступать, и ваша задача — выжить в этом непрекращающемся натиске любыми возможными средствами.


Чтобы противостоять этим вражеским ордам, вам нужно будет построить свою собственную башню, используя различные блоки. Стратегическое размещение этих блоков играет ключевую роль в вашей защите, позволяя вам эффективно сдерживать врагов. Но это только начало. Для того чтобы выжить, вам также нужно будет оснастить вашу башню самым мощным оружием и оборонительными системами, доступными в игре.


В TDS - Tower Destiny Survive вам будет предложено множество наступательных и оборонительных инструментов, каждый из которых обладает уникальными характеристиками, сильными и слабыми сторонами. Выбирайте мудро, адаптируйтесь к меняющимся условиям и используйте все свои ресурсы, чтобы выжить в этой беспощадной битве. Каждая новая волна врагов представляет собой всё более сложную задачу, требующую от вас быстрого мышления и эффективной стратегии на лету.


Информация о модах

Зайдите в игру и нажмите на рекламу, чтобы получить рекламные вознаграждения, не просматривая рекламу, а также войдите в игру, чтобы получить большую сумму валюты.

Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать TDS - Tower Destiny Survive (Мод, Много денег) v1.1.8 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать TDS - Tower Destiny Survive (Мод, Много денег) 211 Мб Ссылка 2 211 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
20 Minutes Till Dawn (Мод, Много денег)
20 Minutes Till Dawn (Мод, Много денег)
Version: 4.8
Survivor Alien (Мод, Без рекламы)
Survivor Alien (Мод, Без рекламы)
Version: 1.100.43
Octopus Feast (Мод Меню)
Octopus Feast (Мод Меню)
Version: 1.9.0
Ocean Keeper: Рогалик Оффлайн (Мод меню)
Ocean Keeper: Рогалик Оффлайн (Мод меню)
Version: 0.7.11
iBomber 3 (Полная версия)
iBomber 3 (Полная версия)
Version: 1.14.3
Симулятор Дикого Охотника (Мод, Много денег)
Симулятор Дикого Охотника (Мод, Много денег)
Version: 7
Robbery Rampage: Gun Heist (Мод Меню)
Robbery Rampage: Gun Heist (Мод Меню)
Version: 1.0.9
Subway Surfers City (Мод Меню)
Subway Surfers City (Мод Меню)
Version: 1.20.0

Отзывы о TDS - Tower Destiny Survive (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив