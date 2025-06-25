Описание

В God Slayer: RPG Roguelike ты — Бессмертный принц, выкованный хаосом и движимый жаждой мести. После предательства отца-бога твоя задача — пройти сквозь проклятые миры, где каждое падение — шанс стать сильнее. Прорубайся через лабиринты, избегай смертельных ловушек и собирай благословения Мастера Шторма, Льда и Справедливости, чтобы обрушить свой гнев на злых богов, желающих подчинить тебя.





В этой игре roguelike каждый забег уникален: процедурная генерация миров, перманентная смерть и возможность воскреснуть с новыми силами. Собирай артефакты, прокачивай навыки, комбинируй благословения и создавай непобедимые сборки. Жестокие бои, динамичные комбо и затягивающие визуальные эффекты превращают каждую дуэль в спектакль. Испытай свои нервы, побеждай судьбу и стань настоящим Убийцей Богов.