God Slayer: RPG Roguelike (Мод Меню) v0.0.2
Восставай из пепла, сражайся с богами и клейми свою судьбу
В God Slayer: RPG Roguelike ты — Бессмертный принц, выкованный хаосом и движимый жаждой мести. После предательства отца-бога твоя задача — пройти сквозь проклятые миры, где каждое падение — шанс стать сильнее. Прорубайся через лабиринты, избегай смертельных ловушек и собирай благословения Мастера Шторма, Льда и Справедливости, чтобы обрушить свой гнев на злых богов, желающих подчинить тебя.
В этой игре roguelike каждый забег уникален: процедурная генерация миров, перманентная смерть и возможность воскреснуть с новыми силами. Собирай артефакты, прокачивай навыки, комбинируй благословения и создавай непобедимые сборки. Жестокие бои, динамичные комбо и затягивающие визуальные эффекты превращают каждую дуэль в спектакль. Испытай свои нервы, побеждай судьбу и стань настоящим Убийцей Богов.
МОД МЕНЮ
Множитель урона
Режим Бога
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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