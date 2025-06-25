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God Slayer: RPG Roguelike (Мод Меню)

God Slayer: RPG Roguelike (Мод Меню) v0.0.2

Восставай из пепла, сражайся с богами и клейми свою судьбу

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Версия:
0.0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GameeStudio
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 11:25
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 168 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Описание

В God Slayer: RPG Roguelike ты — Бессмертный принц, выкованный хаосом и движимый жаждой мести. После предательства отца-бога твоя задача — пройти сквозь проклятые миры, где каждое падение — шанс стать сильнее. Прорубайся через лабиринты, избегай смертельных ловушек и собирай благословения Мастера Шторма, Льда и Справедливости, чтобы обрушить свой гнев на злых богов, желающих подчинить тебя.


В этой игре roguelike каждый забег уникален: процедурная генерация миров, перманентная смерть и возможность воскреснуть с новыми силами. Собирай артефакты, прокачивай навыки, комбинируй благословения и создавай непобедимые сборки. Жестокие бои, динамичные комбо и затягивающие визуальные эффекты превращают каждую дуэль в спектакль. Испытай свои нервы, побеждай судьбу и стань настоящим Убийцей Богов.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Множитель урона

Режим Бога

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 Теги темы: Мод меню

Скачать God Slayer: RPG Roguelike (Мод Меню) v0.0.2 MOD APK

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Скачать God Slayer: RPG Roguelike (Мод Меню) 168 Мб Ссылка 2 168 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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