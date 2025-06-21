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Smexy Defender - 2D Strategy (Мод, Без рекламы)

Smexy Defender - 2D Strategy (Мод, Без рекламы) 2.4.8

Строй базу днём, клонируй армию и отбивай безумные волны ночи насмерть
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Версия:
2.4.8
Требования:
Android 10
Разработчик:
Live With Possible
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 16:43
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 62 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
25
Скриншоты
Описание

Smexy Defender — мобильная 2D-стратегия про выживание в пиксельном мире, где ты днём строишь оборону, а ночью держишь линию огня. Утренний свет ласков: собираешь дерево, ставишь стены, вербуешь компаньонов и решаешь, кого превратить в турель или медпункт. Как только солнце садится, мир окунается в хохочущую тьму: из леса выходят всё более уродливые твари, и именно твоя заранее продуманная расстановка решит, переживёшь ли ты очередную атаку или отступишь к дымящимся руинам.


Каждая прожитая ночь усиливает врага, а тебе дарит валюту для апгрейда и клонирования армии, позволяя штамповать резерв до последней капли энергии. Осваивай плавный цикл дня и ночи в сюжетной кампании либо песочнице, переключайся между офлайн- и онлайн-режимами, собирай редкие чертежи башен и прокачивай таланты защитника. Украшай базу, открывай гротескные скины противников и докажи, что даже одинокий кролик с отрядом копий способен спасти квартал от хаоса.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Smexy Defender - 2D Strategy (Мод, Без рекламы) v2.4.8 MOD APK

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Скачать Smexy Defender - 2D Strategy (Мод, Без рекламы) 62 Мб Ссылка 2 62 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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