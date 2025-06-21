Описание

Smexy Defender — мобильная 2D-стратегия про выживание в пиксельном мире, где ты днём строишь оборону, а ночью держишь линию огня. Утренний свет ласков: собираешь дерево, ставишь стены, вербуешь компаньонов и решаешь, кого превратить в турель или медпункт. Как только солнце садится, мир окунается в хохочущую тьму: из леса выходят всё более уродливые твари, и именно твоя заранее продуманная расстановка решит, переживёшь ли ты очередную атаку или отступишь к дымящимся руинам.





Каждая прожитая ночь усиливает врага, а тебе дарит валюту для апгрейда и клонирования армии, позволяя штамповать резерв до последней капли энергии. Осваивай плавный цикл дня и ночи в сюжетной кампании либо песочнице, переключайся между офлайн- и онлайн-режимами, собирай редкие чертежи башен и прокачивай таланты защитника. Украшай базу, открывай гротескные скины противников и докажи, что даже одинокий кролик с отрядом копий способен спасти квартал от хаоса.