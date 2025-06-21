Smexy Defender - 2D Strategy (Мод, Без рекламы) 2.4.8
Строй базу днём, клонируй армию и отбивай безумные волны ночи насмерть
Smexy Defender — мобильная 2D-стратегия про выживание в пиксельном мире, где ты днём строишь оборону, а ночью держишь линию огня. Утренний свет ласков: собираешь дерево, ставишь стены, вербуешь компаньонов и решаешь, кого превратить в турель или медпункт. Как только солнце садится, мир окунается в хохочущую тьму: из леса выходят всё более уродливые твари, и именно твоя заранее продуманная расстановка решит, переживёшь ли ты очередную атаку или отступишь к дымящимся руинам.
Каждая прожитая ночь усиливает врага, а тебе дарит валюту для апгрейда и клонирования армии, позволяя штамповать резерв до последней капли энергии. Осваивай плавный цикл дня и ночи в сюжетной кампании либо песочнице, переключайся между офлайн- и онлайн-режимами, собирай редкие чертежи башен и прокачивай таланты защитника. Украшай базу, открывай гротескные скины противников и докажи, что даже одинокий кролик с отрядом копий способен спасти квартал от хаоса.
Без рекламы
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Установка
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Формат
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.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.