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Horror Mobile Scary Game 2025 (Мод, Без рекламы)

Horror Mobile Scary Game 2025 (Мод, Без рекламы) 1.5

Выслеживай, возвращай, выживай — страх, импланты и опасность на каждом шагу
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Версия:
1.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
RockRex Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 16:37
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 257 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

Horror Mobile Scary Game 2025 бросает тебя в мрачный, высокотехнологичный мир будущего, где корпорации и подпольные группировки ведут войну за контроль над улицами и телами. Ты — элитный агент на особом задании: проникать в охраняемые зоны, выслеживать цели и забирать технологические активы любой ценой. Каждое задание — это стелс, экшн и стратегия, сплавленные в адреналиновый опыт, где шаг влево — смертельная ошибка, шаг вправо — шанс выжить.


Игра вдохновлена атмосферой киберпанка и классических хоррор-опер, предлагая увлекательный сюжет с множеством неожиданных поворотов. Тебя ждут опасные миссии, где ты отбираешь импланты, транспорт и секретные технологии у беглецов и нарушителей, сталкиваясь с ловушками, охранными дронами и продвинутыми врагами. Используй скрытность, силу и технологические гаджеты, чтобы дожить до следующей операции. В этом мире правил нет — только страх, долг и холодная цель.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Horror Mobile Scary Game 2025 (Мод, Без рекламы) v1.5 MOD APK

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Скачать Horror Mobile Scary Game 2025 (Мод, Без рекламы) 257 Мб Ссылка 2 257 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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