Horror Mobile Scary Game 2025 (Мод, Без рекламы) 1.5
Выслеживай, возвращай, выживай — страх, импланты и опасность на каждом шагу
Horror Mobile Scary Game 2025 бросает тебя в мрачный, высокотехнологичный мир будущего, где корпорации и подпольные группировки ведут войну за контроль над улицами и телами. Ты — элитный агент на особом задании: проникать в охраняемые зоны, выслеживать цели и забирать технологические активы любой ценой. Каждое задание — это стелс, экшн и стратегия, сплавленные в адреналиновый опыт, где шаг влево — смертельная ошибка, шаг вправо — шанс выжить.
Игра вдохновлена атмосферой киберпанка и классических хоррор-опер, предлагая увлекательный сюжет с множеством неожиданных поворотов. Тебя ждут опасные миссии, где ты отбираешь импланты, транспорт и секретные технологии у беглецов и нарушителей, сталкиваясь с ловушками, охранными дронами и продвинутыми врагами. Используй скрытность, силу и технологические гаджеты, чтобы дожить до следующей операции. В этом мире правил нет — только страх, долг и холодная цель.
Без рекламы
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.