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Кризис в Акри (Мод, Unlocked)

Кризис в Акри (Мод, Unlocked) 1.0.20 (Mobile)

Ретро-шутер ужасов о выживании среди динозавров в амазонских джунглях ночью
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Версия:
1.0.20 (Mobile)
Требования:
Android 10
Разработчик:
David Pateti
Категория:
Экшен / Платные
Обновлено:
Сегодня, 13:33
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 738 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19
Скриншоты
Описание

Кризис в Акри — ретро-survival-horror от первого лица в стиле PS1, отправляющий тебя в парную чащу Амазонки 1992-го. В роли младшего лейтенанта Оливейры ты продираешься сквозь лианы и туман, собираешь патроны в ржавых ящиках и вздрагиваешь, когда раптор хрустит веткой за спиной. Петля проста: осветить фонариком, выдать очередь, обыскать тушу ради аптечки и перезарядиться, пока следующий хищник не выпрыгнул из мха. Сумеешь ли ты добраться до сигнального огня, прежде чем ночная мгла превратит джунгли в лабиринт клыков?


В режиме аркады каждый точный фраг приносит очки, которыми в лагере усиливаешь броню, открываешь дробовик и ускоряешь перезарядку; этот рост сохраняется и в сюжетной кампании из восьми миссий. По пути ты раскроешь секреты военной биопрограммы, пройдёшь бункер, лабораторию и храм криптидов, а ретро-графика с CRT-шумом только добавит тревоги. Еженедельные испытания подбрасывают мод «один магазин на уровень», а таблица рекордов ждёт твоего позывного — прыгай в джунгли и проверь, хватит ли стальных нервов.


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 Теги темы: Unlocked

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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