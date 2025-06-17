Описание

Кризис в Акри — ретро-survival-horror от первого лица в стиле PS1, отправляющий тебя в парную чащу Амазонки 1992-го. В роли младшего лейтенанта Оливейры ты продираешься сквозь лианы и туман, собираешь патроны в ржавых ящиках и вздрагиваешь, когда раптор хрустит веткой за спиной. Петля проста: осветить фонариком, выдать очередь, обыскать тушу ради аптечки и перезарядиться, пока следующий хищник не выпрыгнул из мха. Сумеешь ли ты добраться до сигнального огня, прежде чем ночная мгла превратит джунгли в лабиринт клыков?





В режиме аркады каждый точный фраг приносит очки, которыми в лагере усиливаешь броню, открываешь дробовик и ускоряешь перезарядку; этот рост сохраняется и в сюжетной кампании из восьми миссий. По пути ты раскроешь секреты военной биопрограммы, пройдёшь бункер, лабораторию и храм криптидов, а ретро-графика с CRT-шумом только добавит тревоги. Еженедельные испытания подбрасывают мод «один магазин на уровень», а таблица рекордов ждёт твоего позывного — прыгай в джунгли и проверь, хватит ли стальных нервов.