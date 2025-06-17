Кризис в Акри (Мод, Unlocked) 1.0.20 (Mobile)
Ретро-шутер ужасов о выживании среди динозавров в амазонских джунглях ночью
Кризис в Акри — ретро-survival-horror от первого лица в стиле PS1, отправляющий тебя в парную чащу Амазонки 1992-го. В роли младшего лейтенанта Оливейры ты продираешься сквозь лианы и туман, собираешь патроны в ржавых ящиках и вздрагиваешь, когда раптор хрустит веткой за спиной. Петля проста: осветить фонариком, выдать очередь, обыскать тушу ради аптечки и перезарядиться, пока следующий хищник не выпрыгнул из мха. Сумеешь ли ты добраться до сигнального огня, прежде чем ночная мгла превратит джунгли в лабиринт клыков?
В режиме аркады каждый точный фраг приносит очки, которыми в лагере усиливаешь броню, открываешь дробовик и ускоряешь перезарядку; этот рост сохраняется и в сюжетной кампании из восьми миссий. По пути ты раскроешь секреты военной биопрограммы, пройдёшь бункер, лабораторию и храм криптидов, а ретро-графика с CRT-шумом только добавит тревоги. Еженедельные испытания подбрасывают мод «один магазин на уровень», а таблица рекордов ждёт твоего позывного — прыгай в джунгли и проверь, хватит ли стальных нервов.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.