Описание

Slayaway Camp 2: Puzzle Horror вбрасывает тебя в кровавый потоковый сервис, где мультяшный маньяк Череполи́ций охотится на туристов из десятков кино-пародий. Жанр — пошаговая скользящая головоломка-хоррор: каждые десять ходов (и секунд) ты проводишь убийцу по клетчатому залу, рикошетишь от стен и пугаешь жертв до паники, чтобы толкнуть их в костёр или под циркулярку. Под маской — счётчик три-звёзд, и самый быстрый маршрут ещё прячется за углом.





В сиквеле тебя ждут скользящие убийства на 150 уровнях, набор монстров-гостев, тайники с мачете и безумные финиши в стиле VHS. Собирай черепа, чтобы открывать Пудовичка-холодильник или Тыквоголового, решай сложные пазлы с порталашами и телеками, рассчитывай угол страха и спасайся от патрулей SWAT. Без рекламы и доната, офлайн, с ежедневными испытаниями и редактором сцен — возвращайся за идеальным проходом и помоги маньяку вырваться из цифровой клетки!