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Slayaway Camp 2: Puzzle Horror (Мод, Unlocked)

Slayaway Camp 2: Puzzle Horror (Мод, Unlocked) 2.03

Скользи и расчленяй: ретро-хоррор-головоломка с кровью, шутками и страхом
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Версия:
2.03
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Blue Wizard Digital Inc
Категория:
Головоломки / Платные
Обновлено:
Сегодня, 01:59
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 304 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Slayaway Camp 2: Puzzle Horror вбрасывает тебя в кровавый потоковый сервис, где мультяшный маньяк Череполи́ций охотится на туристов из десятков кино-пародий. Жанр — пошаговая скользящая головоломка-хоррор: каждые десять ходов (и секунд) ты проводишь убийцу по клетчатому залу, рикошетишь от стен и пугаешь жертв до паники, чтобы толкнуть их в костёр или под циркулярку. Под маской — счётчик три-звёзд, и самый быстрый маршрут ещё прячется за углом.


В сиквеле тебя ждут скользящие убийства на 150 уровнях, набор монстров-гостев, тайники с мачете и безумные финиши в стиле VHS. Собирай черепа, чтобы открывать Пудовичка-холодильник или Тыквоголового, решай сложные пазлы с порталашами и телеками, рассчитывай угол страха и спасайся от патрулей SWAT. Без рекламы и доната, офлайн, с ежедневными испытаниями и редактором сцен — возвращайся за идеальным проходом и помоги маньяку вырваться из цифровой клетки!


Информация о модах

Полная версия игры

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Хорроры
Хорроры
 Теги темы: Unlocked

Скачать Slayaway Camp 2: Puzzle Horror (Мод, Unlocked) v2.03 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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