Описание

Brain Puzzle 2: Logic Twist — это продолжение популярной логической игры, где тебя ждут ещё более странные задачи, весёлые сцены и повороты, ломающие привычные шаблоны мышления. Здесь ты не просто решаешь головоломки, а погружаешься в комичные мини-сюжеты, в которых каждый уровень — отдельная история. Нажимай, тяни, вращай и взаимодействуй с экраном, чтобы найти нестандартные решения. Всё работает не так, как ты думаешь — и в этом главное удовольствие.





На каждом уровне тебя ждёт парад логических твистов, неожиданных подсказок и креативных задач, которые можно пройти только с юмором и фантазией. Поможет в этом «Мозговой приятель» — встроенный помощник, который подскажет в нужный момент и не даст застрять. От коротких уровней с одним касанием до многошаговых взаимодействий — эта игра подойдёт и детям, и взрослым. Проверь, насколько нестандартно ты умеешь мыслить, и открой весь набор уровней, полный сюрпризов!