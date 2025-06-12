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Brain Puzzle 2: Logic Twist (Мод, Без рекламы)

Brain Puzzle 2: Logic Twist (Мод, Без рекламы) 1.0.1

Весёлые головоломки с подвохом и сюжетом, который играет по своим правилам
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
JoyGame Studio
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 14:08
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 185 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Brain Puzzle 2: Logic Twist — это продолжение популярной логической игры, где тебя ждут ещё более странные задачи, весёлые сцены и повороты, ломающие привычные шаблоны мышления. Здесь ты не просто решаешь головоломки, а погружаешься в комичные мини-сюжеты, в которых каждый уровень — отдельная история. Нажимай, тяни, вращай и взаимодействуй с экраном, чтобы найти нестандартные решения. Всё работает не так, как ты думаешь — и в этом главное удовольствие.


На каждом уровне тебя ждёт парад логических твистов, неожиданных подсказок и креативных задач, которые можно пройти только с юмором и фантазией. Поможет в этом «Мозговой приятель» — встроенный помощник, который подскажет в нужный момент и не даст застрять. От коротких уровней с одним касанием до многошаговых взаимодействий — эта игра подойдёт и детям, и взрослым. Проверь, насколько нестандартно ты умеешь мыслить, и открой весь набор уровней, полный сюрпризов!


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Brain Puzzle 2: Logic Twist (Мод, Без рекламы) v1.0.1 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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