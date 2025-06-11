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Sweet Onet Girl - Tile Pop

Sweet Onet Girl - Tile Pop 1.0.0

Совмещай плитки, очищай поле и открывай сцены с милыми девушками
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
rmoztec.com
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Вчера, 23:33
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 156 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Sweet Onet Girl - Tile Pop — это расслабляющая головоломка в жанре «три в ряд» с элементами тайл-матчинга и лёгкой визуальной пикантностью. Тебя ждут десятки уровней с растущей сложностью, где нужно находить пары плиток, очищать игровое поле и постепенно продвигаться к награде — новым иллюстрациям с привлекательными героинями.


Игра предлагает спокойный ритм, приятную графику и милых спутниц, которые делают прохождение чуть более увлекательным. Подходит для коротких игровых сессий, чтобы отвлечься, снять напряжение и просто весело провести время. Разблокируй сцены, собирай коллекцию и наслаждайся визуальной составляющей в процессе головоломного отдыха.


Информация о модах

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 Теги темы: оригинал

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Скачать Sweet Onet Girl - Tile Pop 156 Мб Ссылка 2 156 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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