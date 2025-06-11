android-1.ru / Игры / Головоломки / Jenny LeClue - Detectivu
Jenny LeClue - Detectivu

Jenny LeClue - Detectivu 2.5.1

В этом городе все улыбаются, но почти никто не говорит правду
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
2.5.1
Требования:
Android 10
Разработчик:
Mografi
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 15:14
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

Jenny LeClue — это интерактивная история о взрослении, подозрениях и странной тишине маленького города. Ты играешь за Дженни — юную детективку с острым умом, которая внезапно оказывается в центре настоящего преступления: её мать обвинена в убийстве. Чтобы добраться до истины, Дженни придётся копаться в прошлом, сомневаться в каждом и делать выбор, который определит, кем она станет.


Сюжет подан в необычной форме: ты не только направляешь Дженни, но и становишься частью мета-рассказа — влияешь на ход повествования, узнаёшь, как устроена сама история. Графика нарисована вручную, герои яркие и неоднозначные, атмосфера — между уютом и тревогой. Подойдёт тем, кто любит расследования, сильных персонажей и истории, где решения действительно что-то меняют.


Информация о модах

Разблокированная игра

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked

Скачать Jenny LeClue - Detectivu v2.5.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Jenny LeClue - Detectivu 1.3 Гб Скачать Jenny LeClue - Detectivu 1.3 Гб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Parallel Experiment (Полная версия)
Parallel Experiment (Полная версия)
Version: 1.0.0
Sexy Sort
Sexy Sort
Version: 1.1.3
Игра в тройное соответствие (Мод, Много денег)
Игра в тройное соответствие (Мод, Много денег)
Version: 3.60
Tricky Prank: Annoying Quest (Мод, Много денег)
Tricky Prank: Annoying Quest (Мод, Много денег)
Version: 1.0.1
Bridge Construction Simulator (Мод, Много жизней)
Bridge Construction Simulator (Мод, Много жизней)
Version: 1.4.4
Игры-головоломки для братьев (мод, Unlocked)
Игры-головоломки для братьев (мод, Unlocked)
Version: 1.0.22
Sexy Unroll : Mystery Ball
Sexy Unroll : Mystery Ball
Version: 1.0
Screwzle 3D: Screw Sort (Мод, Много монет)
Screwzle 3D: Screw Sort (Мод, Много монет)
Version: 0.0.18

Отзывы о Jenny LeClue - Detectivu


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив