Jenny LeClue - Detectivu 2.5.1
В этом городе все улыбаются, но почти никто не говорит правду
Jenny LeClue — это интерактивная история о взрослении, подозрениях и странной тишине маленького города. Ты играешь за Дженни — юную детективку с острым умом, которая внезапно оказывается в центре настоящего преступления: её мать обвинена в убийстве. Чтобы добраться до истины, Дженни придётся копаться в прошлом, сомневаться в каждом и делать выбор, который определит, кем она станет.
Сюжет подан в необычной форме: ты не только направляешь Дженни, но и становишься частью мета-рассказа — влияешь на ход повествования, узнаёшь, как устроена сама история. Графика нарисована вручную, герои яркие и неоднозначные, атмосфера — между уютом и тревогой. Подойдёт тем, кто любит расследования, сильных персонажей и истории, где решения действительно что-то меняют.
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.