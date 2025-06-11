Описание

Jenny LeClue — это интерактивная история о взрослении, подозрениях и странной тишине маленького города. Ты играешь за Дженни — юную детективку с острым умом, которая внезапно оказывается в центре настоящего преступления: её мать обвинена в убийстве. Чтобы добраться до истины, Дженни придётся копаться в прошлом, сомневаться в каждом и делать выбор, который определит, кем она станет.





Сюжет подан в необычной форме: ты не только направляешь Дженни, но и становишься частью мета-рассказа — влияешь на ход повествования, узнаёшь, как устроена сама история. Графика нарисована вручную, герои яркие и неоднозначные, атмосфера — между уютом и тревогой. Подойдёт тем, кто любит расследования, сильных персонажей и истории, где решения действительно что-то меняют.