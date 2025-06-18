Merge Craze: Merge & Design (Мод, Много бриллиантов) 0.24.0
Объединяй рецепты, красочно украшая город и спасай кухни от конкурента
В Merge Craze: Merge & Design ты становишься шеф-поваром Грейс, чей уютный городок занесло пылью конкуренции. Запускай пазл-слияние: соединяй ингредиенты, создавай авторские блюда и подавай их гостям, собирая улыбки и отзывы. Готовь супы, выпекай пироги, комбинируй специи и наблюдай, как каждая тарелка оживляет маленькое кафе, превращая его в сердцебиение кулинарного сообщества.
Каждый ход даёт шанс открыть новые продукты, улучшить декор кафе и разблокировать сюжетные сцены с соперником Эдвардом. Сезонные фестивали, ежедневные задачи и чемпионаты вкусов подстёгивают азарт, а прогресс сохраняется даже офлайн — заходи на пару минут в метро или за обедом. Игра без доната, но с безграничным творчеством: сколько бы раз ты ни начинал, всегда найдёшь повод вернуться и сотворить своё кулинарное чудо.
Неограниченное количество самоцветов (видно только 20 тыс., но их можно использовать бесконечно)
Скачать Merge Craze: Merge & Design (Мод, Много бриллиантов) v0.24.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.