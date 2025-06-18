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Merge Craze: Merge & Design (Мод, Много бриллиантов)

Merge Craze: Merge & Design (Мод, Много бриллиантов) 0.24.0

Объединяй рецепты, красочно украшая город и спасай кухни от конкурента
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Версия:
0.24.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
VOODOO
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 15:31
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 169 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

В Merge Craze: Merge & Design ты становишься шеф-поваром Грейс, чей уютный городок занесло пылью конкуренции. Запускай пазл-слияние: соединяй ингредиенты, создавай авторские блюда и подавай их гостям, собирая улыбки и отзывы. Готовь супы, выпекай пироги, комбинируй специи и наблюдай, как каждая тарелка оживляет маленькое кафе, превращая его в сердцебиение кулинарного сообщества.


Каждый ход даёт шанс открыть новые продукты, улучшить декор кафе и разблокировать сюжетные сцены с соперником Эдвардом. Сезонные фестивали, ежедневные задачи и чемпионаты вкусов подстёгивают азарт, а прогресс сохраняется даже офлайн — заходи на пару минут в метро или за обедом. Игра без доната, но с безграничным творчеством: сколько бы раз ты ни начинал, всегда найдёшь повод вернуться и сотворить своё кулинарное чудо.


Информация о модах

Неограниченное количество самоцветов (видно только 20 тыс., но их можно использовать бесконечно)

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 Теги темы: Много бриллиантов

Скачать Merge Craze: Merge & Design (Мод, Много бриллиантов) v0.24.0 MOD APK

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Скачать Merge Craze: Merge & Design (Мод, Много бриллиантов) 169 Мб Ссылка 2 169 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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