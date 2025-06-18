Описание

В Merge Craze: Merge & Design ты становишься шеф-поваром Грейс, чей уютный городок занесло пылью конкуренции. Запускай пазл-слияние: соединяй ингредиенты, создавай авторские блюда и подавай их гостям, собирая улыбки и отзывы. Готовь супы, выпекай пироги, комбинируй специи и наблюдай, как каждая тарелка оживляет маленькое кафе, превращая его в сердцебиение кулинарного сообщества.





Каждый ход даёт шанс открыть новые продукты, улучшить декор кафе и разблокировать сюжетные сцены с соперником Эдвардом. Сезонные фестивали, ежедневные задачи и чемпионаты вкусов подстёгивают азарт, а прогресс сохраняется даже офлайн — заходи на пару минут в метро или за обедом. Игра без доната, но с безграничным творчеством: сколько бы раз ты ни начинал, всегда найдёшь повод вернуться и сотворить своё кулинарное чудо.