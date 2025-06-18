Описание

Wood Blast Escape — логическая головоломка в деревянном лабиринте, где смещённые блоки становятся единственным выходом из сложных траекторий. Каждые пять минут ты передвигаешь деревянные блоки, выстраиваешь путь к выходу и решаешь головоломки, чтобы открыть следующую секцию. В узких коридорах раздвигаются щели, падают мосты и завязки становятся сюрпризами. Сумеешь провести последний блок и сбежать?





Погружайся в более 200 уровней с 3 типами блоков и разнообразными препятствиями. Каждое пройденное испытание приносит очки опыта и монеты для разблокировки подсказок и новых тем оформления. Испытай себя в сезонных событиях с ограниченным временем, погоняйся за рекордами в онлайн-таблице лидеров или наслаждайся офлайн-режимом без рекламы и доната. Собери коллекцию достижений и возвращайся за новым вызовом!