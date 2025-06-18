Wood Blast Escape (Мод, Много денег) 4.1.0
Разблокируй путь, манипулируй досками и спаси свой мозг из лабиринта
Wood Blast Escape — логическая головоломка в деревянном лабиринте, где смещённые блоки становятся единственным выходом из сложных траекторий. Каждые пять минут ты передвигаешь деревянные блоки, выстраиваешь путь к выходу и решаешь головоломки, чтобы открыть следующую секцию. В узких коридорах раздвигаются щели, падают мосты и завязки становятся сюрпризами. Сумеешь провести последний блок и сбежать?
Погружайся в более 200 уровней с 3 типами блоков и разнообразными препятствиями. Каждое пройденное испытание приносит очки опыта и монеты для разблокировки подсказок и новых тем оформления. Испытай себя в сезонных событиях с ограниченным временем, погоняйся за рекордами в онлайн-таблице лидеров или наслаждайся офлайн-режимом без рекламы и доната. Собери коллекцию достижений и возвращайся за новым вызовом!
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Скачать Wood Blast Escape (Мод, Много денег) v4.1.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.