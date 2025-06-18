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Wood Blast Escape (Мод, Много денег)

Wood Blast Escape (Мод, Много денег) 4.1.0

Разблокируй путь, манипулируй досками и спаси свой мозг из лабиринта
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Версия:
4.1.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
IEC Holding L.L.C-FZ
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 00:23
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 143 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Wood Blast Escape — логическая головоломка в деревянном лабиринте, где смещённые блоки становятся единственным выходом из сложных траекторий. Каждые пять минут ты передвигаешь деревянные блоки, выстраиваешь путь к выходу и решаешь головоломки, чтобы открыть следующую секцию. В узких коридорах раздвигаются щели, падают мосты и завязки становятся сюрпризами. Сумеешь провести последний блок и сбежать?


Погружайся в более 200 уровней с 3 типами блоков и разнообразными препятствиями. Каждое пройденное испытание приносит очки опыта и монеты для разблокировки подсказок и новых тем оформления. Испытай себя в сезонных событиях с ограниченным временем, погоняйся за рекордами в онлайн-таблице лидеров или наслаждайся офлайн-режимом без рекламы и доната. Собери коллекцию достижений и возвращайся за новым вызовом!


Информация о модах

• Неограниченная внутриигровая валюта

• Неограниченное бесконечное время жизней

• Убрать рекламу

• Никаких бесплатных наград без рекламы

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 Теги темы: Много денег

Скачать Wood Blast Escape (Мод, Много денег) v4.1.0 MOD APK

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Скачать Wood Blast Escape (Мод, Много денег) 143 Мб Ссылка 2 143 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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