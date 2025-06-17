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Песочница Город (Мод, Много ресурсов)

Песочница Город (Мод, Много ресурсов) 6.40

Взрывной город-зомби, где машины, гранаты и свобода решают исход ночи
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Версия:
6.40
Требования:
Android 9
Разработчик:
Salted Caramel Games
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:42
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
15
Скриншоты
Описание

Песочница Город — это свободный мир-шутер в живом мегаполисе, где сверху и из кабины видишь толпы людей, пробки и рваные колонны зомби. Твоя петля проста: хватаешь ближайшую тачку, сминаешь препятствия, выпрыгиваешь, лупишь битой по ходячим и собираешь деньги, выпадающие из каждого удара. Каждые пять минут поток врагов густеет, а ты ищешь MP-40 или гранату, чтобы очистить квартал и успеть к оружейному ящику.


Потратив трофеи, ты открываешь магазин оружия: апгрейдишь бейсбольную биту до электрошокера, берёшь броню, а за крупные суммы арендуешь полицейский Dodge с сиреной. Игра тестирует железо плавно — выставь графику от Low до Ultra, отключи тени ради батареи или включи сглаживание для кино. Онлайн не нужен, донат — только на скины. Подруби звук мотора, сохрани настройки и выходи спасать улицы ещё горячее.


Информация о модах

Зайдите в игру, чтобы получить большое количество валюты, разблокировать все транспортные средства и персонажей.

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 Теги темы: Много ресурсов

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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