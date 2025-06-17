Песочница Город (Мод, Много ресурсов) 6.40
Взрывной город-зомби, где машины, гранаты и свобода решают исход ночи
Песочница Город — это свободный мир-шутер в живом мегаполисе, где сверху и из кабины видишь толпы людей, пробки и рваные колонны зомби. Твоя петля проста: хватаешь ближайшую тачку, сминаешь препятствия, выпрыгиваешь, лупишь битой по ходячим и собираешь деньги, выпадающие из каждого удара. Каждые пять минут поток врагов густеет, а ты ищешь MP-40 или гранату, чтобы очистить квартал и успеть к оружейному ящику.
Потратив трофеи, ты открываешь магазин оружия: апгрейдишь бейсбольную биту до электрошокера, берёшь броню, а за крупные суммы арендуешь полицейский Dodge с сиреной. Игра тестирует железо плавно — выставь графику от Low до Ultra, отключи тени ради батареи или включи сглаживание для кино. Онлайн не нужен, донат — только на скины. Подруби звук мотора, сохрани настройки и выходи спасать улицы ещё горячее.
Зайдите в игру, чтобы получить большое количество валюты, разблокировать все транспортные средства и персонажей.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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.zip или
.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.