Описание

Песочница Город — это свободный мир-шутер в живом мегаполисе, где сверху и из кабины видишь толпы людей, пробки и рваные колонны зомби. Твоя петля проста: хватаешь ближайшую тачку, сминаешь препятствия, выпрыгиваешь, лупишь битой по ходячим и собираешь деньги, выпадающие из каждого удара. Каждые пять минут поток врагов густеет, а ты ищешь MP-40 или гранату, чтобы очистить квартал и успеть к оружейному ящику.





Потратив трофеи, ты открываешь магазин оружия: апгрейдишь бейсбольную биту до электрошокера, берёшь броню, а за крупные суммы арендуешь полицейский Dodge с сиреной. Игра тестирует железо плавно — выставь графику от Low до Ultra, отключи тени ради батареи или включи сглаживание для кино. Онлайн не нужен, донат — только на скины. Подруби звук мотора, сохрани настройки и выходи спасать улицы ещё горячее.