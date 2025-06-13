Duck Wars: Idle Casual Game (Мод, Без рекламы) 0.6.1
Уткам — свободу: обороняй пруд, прокачивай пернатую армию и победишь людей
В Duck Wars: Idle Casual Game ты командуешь отрядом дерзких уток, отбивающих родной пруд от наступающих людей. Каждые пять минут ты расставляешь бойцов-плывунов по дорожкам, вклиниваешься мудрой тактикой — кто кидает яйца-бомбы, кто пускает перьевой шквал — и наблюдаешь, как счётчик монет щёлкает даже без касаний. Снимать стресс легко: одно нажатие обновляет волну, а в перерыве читаешь саркастичные «кря» и ищешь спрятанный золотой ломтик хлеба.
За монеты нанимай до 30 видов уток-героев, от рогатых гладиаторов до магов с гусячьими жезлами, прокачивай их урон и дальность, соединяй дубликаты для эволюции. Режим пассивного дохода капает восемь часов офлайн, а сезонные рейды приносят редкие пасхальные яйца и скины. Коллекция уток пополняется с каждым апдейтом, мультикроссплей сохраняет прогресс между Android и iOS. Люди приближаются — прыгни в пруд и докажи, что кря может быть громче топота!
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Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.