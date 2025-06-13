Описание

В Duck Wars: Idle Casual Game ты командуешь отрядом дерзких уток, отбивающих родной пруд от наступающих людей. Каждые пять минут ты расставляешь бойцов-плывунов по дорожкам, вклиниваешься мудрой тактикой — кто кидает яйца-бомбы, кто пускает перьевой шквал — и наблюдаешь, как счётчик монет щёлкает даже без касаний. Снимать стресс легко: одно нажатие обновляет волну, а в перерыве читаешь саркастичные «кря» и ищешь спрятанный золотой ломтик хлеба.





За монеты нанимай до 30 видов уток-героев, от рогатых гладиаторов до магов с гусячьими жезлами, прокачивай их урон и дальность, соединяй дубликаты для эволюции. Режим пассивного дохода капает восемь часов офлайн, а сезонные рейды приносят редкие пасхальные яйца и скины. Коллекция уток пополняется с каждым апдейтом, мультикроссплей сохраняет прогресс между Android и iOS. Люди приближаются — прыгни в пруд и докажи, что кря может быть громче топота!