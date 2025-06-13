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Duck Wars: Idle Casual Game (Мод, Без рекламы)

Duck Wars: Idle Casual Game (Мод, Без рекламы) 0.6.1

Уткам — свободу: обороняй пруд, прокачивай пернатую армию и победишь людей
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Версия:
0.6.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MAFT Wireless
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 18:01
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 278 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

В Duck Wars: Idle Casual Game ты командуешь отрядом дерзких уток, отбивающих родной пруд от наступающих людей. Каждые пять минут ты расставляешь бойцов-плывунов по дорожкам, вклиниваешься мудрой тактикой — кто кидает яйца-бомбы, кто пускает перьевой шквал — и наблюдаешь, как счётчик монет щёлкает даже без касаний. Снимать стресс легко: одно нажатие обновляет волну, а в перерыве читаешь саркастичные «кря» и ищешь спрятанный золотой ломтик хлеба.


За монеты нанимай до 30 видов уток-героев, от рогатых гладиаторов до магов с гусячьими жезлами, прокачивай их урон и дальность, соединяй дубликаты для эволюции. Режим пассивного дохода капает восемь часов офлайн, а сезонные рейды приносят редкие пасхальные яйца и скины. Коллекция уток пополняется с каждым апдейтом, мультикроссплей сохраняет прогресс между Android и iOS. Люди приближаются — прыгни в пруд и докажи, что кря может быть громче топота!


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Duck Wars: Idle Casual Game (Мод, Без рекламы) v0.6.1 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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