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Parallel Experiment (Полная версия)

Parallel Experiment (Полная версия) 1.0.0

Детективы порознь, разгадка вместе — кооперативное дело, где важно каждое слово
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 11
Разработчик:
Eleven Puzzles
Категория:
Головоломки / Платные
Обновлено:
Сегодня, 12:10
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12
Скриншоты
Описание

Parallel Experiment — это атмосферная кооперативная приключенческая игра, в которой два игрока берут на себя роли детективов, расследующих сложное и запутанное дело. Несмотря на общий фронт работы, герои действуют в разных зонах, самостоятельно собирая улики, опрашивая персонажей и сталкиваясь с разными сторонами одного и того же сюжета. Но чтобы продвинуться дальше, им необходимо взаимодействовать, делиться находками и координироваться в ключевые моменты.


Для полного погружения потребуется голосовая связь или игра в одном помещении, ведь многие задачи требуют точной передачи информации. Игра выделяется многослойным сюжетом, неожиданными поворотами, стилизованной визуальной подачей и обилием проработанных персонажей. В Parallel Experiment важна не только логика, но и умение слушать, доверять и действовать сообща — ведь иногда два взгляда на одну правду раскрывают гораздо больше, чем один.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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