Parallel Experiment (Полная версия) 1.0.0
Детективы порознь, разгадка вместе — кооперативное дело, где важно каждое слово
Parallel Experiment — это атмосферная кооперативная приключенческая игра, в которой два игрока берут на себя роли детективов, расследующих сложное и запутанное дело. Несмотря на общий фронт работы, герои действуют в разных зонах, самостоятельно собирая улики, опрашивая персонажей и сталкиваясь с разными сторонами одного и того же сюжета. Но чтобы продвинуться дальше, им необходимо взаимодействовать, делиться находками и координироваться в ключевые моменты.
Для полного погружения потребуется голосовая связь или игра в одном помещении, ведь многие задачи требуют точной передачи информации. Игра выделяется многослойным сюжетом, неожиданными поворотами, стилизованной визуальной подачей и обилием проработанных персонажей. В Parallel Experiment важна не только логика, но и умение слушать, доверять и действовать сообща — ведь иногда два взгляда на одну правду раскрывают гораздо больше, чем один.
Полная версия
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.