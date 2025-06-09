Описание

Parallel Experiment — это атмосферная кооперативная приключенческая игра, в которой два игрока берут на себя роли детективов, расследующих сложное и запутанное дело. Несмотря на общий фронт работы, герои действуют в разных зонах, самостоятельно собирая улики, опрашивая персонажей и сталкиваясь с разными сторонами одного и того же сюжета. Но чтобы продвинуться дальше, им необходимо взаимодействовать, делиться находками и координироваться в ключевые моменты.





Для полного погружения потребуется голосовая связь или игра в одном помещении, ведь многие задачи требуют точной передачи информации. Игра выделяется многослойным сюжетом, неожиданными поворотами, стилизованной визуальной подачей и обилием проработанных персонажей. В Parallel Experiment важна не только логика, но и умение слушать, доверять и действовать сообща — ведь иногда два взгляда на одну правду раскрывают гораздо больше, чем один.