Описание

Sibling Adventure: Puzzle Game — это атмосферное приключение про археологов, загадки и совместные испытания, где ты отправляешься в путешествие по древним странам вместе с братом или сестрой. Каждые 5 минут — новые ловушки, взаимодействие с окружением, рычаги, весы, падающие плиты и тайные двери, которые не откроются без помощи напарника. Всё продумано: чтобы пройти, нужно включать логику, координацию и закон сохранения терпения.





Игра радует красочной графикой, физическими задачками и настоящим чувством открытия — будто в каждой новой комнате может скрываться древний механизм или часть забытой легенды. Многие моменты можно пройти только вдвоём, и это добавляет геймплею глубины. Продолжительность, сюжет и десятки локаций с секретами делают её находкой для всех, кто любит думать, исследовать и действовать сообща. Готов к приключению, где без брата (или сестры) — ни шагу вперёд?