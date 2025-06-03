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Игры-головоломки для братьев (мод, Unlocked)

Игры-головоломки для братьев (мод, Unlocked) 1.0.22

Древние тайны, головоломки и два героя — решайте вместе, чтобы пройти дальше
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Версия:
1.0.22
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
InfinitX Games
Категория:
Приключения / Головоломки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:59
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 512 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Sibling Adventure: Puzzle Game — это атмосферное приключение про археологов, загадки и совместные испытания, где ты отправляешься в путешествие по древним странам вместе с братом или сестрой. Каждые 5 минут — новые ловушки, взаимодействие с окружением, рычаги, весы, падающие плиты и тайные двери, которые не откроются без помощи напарника. Всё продумано: чтобы пройти, нужно включать логику, координацию и закон сохранения терпения.


Игра радует красочной графикой, физическими задачками и настоящим чувством открытия — будто в каждой новой комнате может скрываться древний механизм или часть забытой легенды. Многие моменты можно пройти только вдвоём, и это добавляет геймплею глубины. Продолжительность, сюжет и десятки локаций с секретами делают её находкой для всех, кто любит думать, исследовать и действовать сообща. Готов к приключению, где без брата (или сестры) — ни шагу вперёд?


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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