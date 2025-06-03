Игры-головоломки для братьев (мод, Unlocked) 1.0.22
Древние тайны, головоломки и два героя — решайте вместе, чтобы пройти дальше
Sibling Adventure: Puzzle Game — это атмосферное приключение про археологов, загадки и совместные испытания, где ты отправляешься в путешествие по древним странам вместе с братом или сестрой. Каждые 5 минут — новые ловушки, взаимодействие с окружением, рычаги, весы, падающие плиты и тайные двери, которые не откроются без помощи напарника. Всё продумано: чтобы пройти, нужно включать логику, координацию и закон сохранения терпения.
Игра радует красочной графикой, физическими задачками и настоящим чувством открытия — будто в каждой новой комнате может скрываться древний механизм или часть забытой легенды. Многие моменты можно пройти только вдвоём, и это добавляет геймплею глубины. Продолжительность, сюжет и десятки локаций с секретами делают её находкой для всех, кто любит думать, исследовать и действовать сообща. Готов к приключению, где без брата (или сестры) — ни шагу вперёд?
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
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