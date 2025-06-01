Описание

Burger Simulator! — это увлекательный симулятор ресторана быстрого питания, где ты управляешь бургерной с нуля. Каждые 5 минут ты закупаешь булки и мясо, принимаешь заказы, жаришь, собираешь блюда и пытаешься не сгореть от наплыва клиентов. Следи за доставками, наводи порядок на кухне, не забывай про картошку фри — тут важно всё: от скорости сборки заказа до правильной выкладки ингредиентов. А довольный клиент — это и деньги, и репутация.





Магазин можно развивать как угодно: настраивай интерьер, ценообразование и логистику, чтобы продавать быстрее и больше. Меняй планировку, экспериментируй с меню, запускай акции и следи за прибылью. Всё работает без подключения к интернету, есть прогресс, внутренняя экономика и возможность реально почувствовать себя владельцем бургерного мини-империи. Получится ли у тебя обойти конкурентов — или ты навсегда останешься парнем у гриля?