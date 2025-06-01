Burger Simulator! (Мод меню) 15.0.0
Жарь котлеты, строй бизнес и сделай лучшую бургерную в городе
Burger Simulator! — это увлекательный симулятор ресторана быстрого питания, где ты управляешь бургерной с нуля. Каждые 5 минут ты закупаешь булки и мясо, принимаешь заказы, жаришь, собираешь блюда и пытаешься не сгореть от наплыва клиентов. Следи за доставками, наводи порядок на кухне, не забывай про картошку фри — тут важно всё: от скорости сборки заказа до правильной выкладки ингредиентов. А довольный клиент — это и деньги, и репутация.
Магазин можно развивать как угодно: настраивай интерьер, ценообразование и логистику, чтобы продавать быстрее и больше. Меняй планировку, экспериментируй с меню, запускай акции и следи за прибылью. Всё работает без подключения к интернету, есть прогресс, внутренняя экономика и возможность реально почувствовать себя владельцем бургерного мини-империи. Получится ли у тебя обойти конкурентов — или ты навсегда останешься парнем у гриля?
- Меню модов
- Неограниченные деньги
- Неограниченная энергия
- 10,000 ОПЫТА
- Удалены объявления
Скачать Burger Simulator! (Мод меню) v15.0.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.