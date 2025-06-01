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Burger Simulator! (Мод меню)

Burger Simulator! (Мод меню) 15.0.0

Жарь котлеты, строй бизнес и сделай лучшую бургерную в городе
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Версия:
15.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Supercent, Inc.
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Вчера, 23:23
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 106 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Burger Simulator! — это увлекательный симулятор ресторана быстрого питания, где ты управляешь бургерной с нуля. Каждые 5 минут ты закупаешь булки и мясо, принимаешь заказы, жаришь, собираешь блюда и пытаешься не сгореть от наплыва клиентов. Следи за доставками, наводи порядок на кухне, не забывай про картошку фри — тут важно всё: от скорости сборки заказа до правильной выкладки ингредиентов. А довольный клиент — это и деньги, и репутация.


Магазин можно развивать как угодно: настраивай интерьер, ценообразование и логистику, чтобы продавать быстрее и больше. Меняй планировку, экспериментируй с меню, запускай акции и следи за прибылью. Всё работает без подключения к интернету, есть прогресс, внутренняя экономика и возможность реально почувствовать себя владельцем бургерного мини-империи. Получится ли у тебя обойти конкурентов — или ты навсегда останешься парнем у гриля?


Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченные деньги
  • Неограниченная энергия
  • 10,000 ОПЫТА
  • Удалены объявления
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Burger Simulator! (Мод меню) v15.0.0 MOD APK

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Скачать Burger Simulator! (Мод меню) 106 Мб Ссылка 2 106 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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