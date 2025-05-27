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Love Pheromone : otome game (Мод, Премиум выборы)

Love Pheromone : otome game (Мод, Премиум выборы) 1.5.7

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Версия:
1.5.7
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
StoryTaco.inc
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 01:45
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 144 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
18 126
Скриншоты
Описание

Love Pheromone: отоме-игра - визуальный роман, в котором игроки посещают уникальный вариант средневекового фэнтези. Здесь запах человека определяет его статус. Этот странный факт однажды делает главную героиню - дочь бедного дворянина, не имеющую шансов на богатую жизнь, - претенденткой на роль новой королевы. И, конечно же, она сразу попадает в водоворот коварства, интриг, обмана и ухаживаний со стороны благородных мужчин. Проект понравится поклонникам жанра не только своими романтическими линиями, но и своей увлекательностью. Многочисленные концовки, включая секретную концовку, обеспечивают чрезвычайно высокий уровень играбельности.


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 Теги темы: Новеллы

Скачать Love Pheromone : otome game (Мод, Премиум выборы) v1.5.7 MOD APK

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Скачать Love Pheromone : otome game (Мод, Премиум выборы) 144 Мб Ссылка 2 144 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Love Pheromone : otome game (Мод, Премиум выборы)


Комментарии (2)
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Lissa
Lissa 29 июля 2022 19:47
Ruzhitskaya Karina Sergeevna, можно скачать экранный переводчик, так что думаю отсутсвие русского языка не проблема
+3
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Ruzhitskaya Karina Sergeevna
Ruzhitskaya Karina Sergeevna 28 июня 2022 13:31
Нет русского языка
+10
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