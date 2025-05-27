Love Pheromone : otome game (Мод, Премиум выборы) 1.5.7
Love Pheromone: отоме-игра - визуальный роман, в котором игроки посещают уникальный вариант средневекового фэнтези. Здесь запах человека определяет его статус. Этот странный факт однажды делает главную героиню - дочь бедного дворянина, не имеющую шансов на богатую жизнь, - претенденткой на роль новой королевы. И, конечно же, она сразу попадает в водоворот коварства, интриг, обмана и ухаживаний со стороны благородных мужчин. Проект понравится поклонникам жанра не только своими романтическими линиями, но и своей увлекательностью. Многочисленные концовки, включая секретную концовку, обеспечивают чрезвычайно высокий уровень играбельности.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.