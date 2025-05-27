Описание

Love Pheromone: отоме-игра - визуальный роман, в котором игроки посещают уникальный вариант средневекового фэнтези. Здесь запах человека определяет его статус. Этот странный факт однажды делает главную героиню - дочь бедного дворянина, не имеющую шансов на богатую жизнь, - претенденткой на роль новой королевы. И, конечно же, она сразу попадает в водоворот коварства, интриг, обмана и ухаживаний со стороны благородных мужчин. Проект понравится поклонникам жанра не только своими романтическими линиями, но и своей увлекательностью. Многочисленные концовки, включая секретную концовку, обеспечивают чрезвычайно высокий уровень играбельности.