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Однажды — Визуальные новеллы (Мод, Премиум выбор)

Однажды — Визуальные новеллы (Мод, Премиум выбор) 70.0.1

Интерактивные истории с захватывающими сюжетами и качественными изображениями
119
64
Скачать (110 Мб)
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Версия:
70.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Tortuga Ltd
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
144 888

Novelize — это уникальная игра, где каждая история переносит читателей в захватывающий мир автора, вызывая у них самые разные чувства. Читателям будет трудно оторваться от книги, ведь они с нетерпением будут ждать, что же произойдёт дальше. Каждая история заставляет испытывать множество эмоций, особенно когда она подходит к своему неизбежному финалу.


Но что, если бы вы могли сами создавать свои истории? Novelize предоставляет вам такую возможность. Вы можете не только переживать захватывающие приключения, но и влиять на ход событий, создавая собственные сюжетные линии. Это делает каждую игровую сессию уникальной и неповторимой.


Попробуйте Novelize и откройте для себя мир, где вы можете стать автором своей собственной истории. Исследуйте бесчисленные сюжеты, экспериментируйте с выбором и наслаждайтесь интерактивным повествованием, которое каждый раз будет новым и увлекательным.



Скриншоты

Информация о модах

1. Бесплатные варианты премиум-класса

2. Бесплатная премиальная экипировка


 Теги темы: Новеллы

Скачать Однажды — Визуальные новеллы (Мод, Премиум выбор) 70.0.1 взлом

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Скачать Однажды — Визуальные новеллы (Мод, Премиум выбор) 110 Мб Ссылка 2 110 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Однажды — Визуальные новеллы (Мод, Премиум выбор)


Комментарии (106)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 30 мая 2024 00:16
89145486000, мы лишь даем моды :( сами не делаем
0
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Рут
Рут 29 мая 2024 17:42
Вообще весь прогресс слетел, истории опять с первой главы
0
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89145486000
89145486000 29 мая 2024 15:35
Интересно! Возникает каждый раз разная проблема! То ошибку выдаёт на 41%,то на 55%-версия не официальна! То ещё какая-нибудь ерунда! Будьте добры, пожалуйста,обновите игру. Если она обновится,то у взломанной версии будут появляться новые читатели,а чем больше читателей-тем больше денег! Администрация,примите меры, пожалуйста,чтобы и вам было приятно,и читателям. А то так хочется почитать любимую новеллы,но никак-псих берёт
+1
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Dreamer
Dreamer 29 мая 2024 13:27
Мод без рекламы, но это минус, так как когда должна быть реклама, просто идёт бесконечная загрузка
+3
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Lensifal
Lensifal Администраторы 26 мая 2024 23:48
Надежда, защита наверное :(
+1
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Надежда
Надежда 26 мая 2024 16:29
К сожалению игра не запускается. Выходит ошибка и требует скачивания с официального сайта.
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 26 мая 2024 00:08
Рут, точно сказать не сможем, увы
+1
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Рут
Рут 25 мая 2024 18:35
Скажите пожалуйста, когда будет обновление мода?
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 21 мая 2024 23:58
Dog, должен :(
+1
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Dog
Dog 20 мая 2024 22:58
Будет ли рабочий мод?6ai66v
+1
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