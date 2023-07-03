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Крафт-кликер (Мод, Скорость игры)

Крафт-кликер (Мод, Скорость игры) 8.0.0

3
3
Скачать (90 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Bling Bling Games GmbH
Версия:
8.0.0
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 90 Мб
id приложения:
com.BlingBlingGames.CraftingIdleClicker
Русский язык:
Есть
Лайков:
3
Комментарии:
0
Просмотров:
4 972

Crafting Idle Clicker - это увлекательная игра-симулятор бездействия, которая приглашает игроков в захватывающий мир создания и продажи различных продуктов. В этой игре вам предоставляется множество способов увеличения вашего богатства и развития своего бизнеса.


Основная задача игрока - создавать разнообразные продукты, используя ручной труд и ингредиенты. Вы будете исследовать новые рецепты, улучшать производственные процессы и развивать свой бизнес, чтобы увеличивать прибыль. Важно выбирать правильные стратегии и решения, чтобы максимизировать доход.


Crafting Idle Clicker предоставляет игрокам возможность ощутить радость от создания чего-то с нуля и развивать свой бизнес от маленькой мастерской до крупной корпорации. Если вы увлекаетесь экономическими симуляторами, эта игра точно стоит вашего внимания.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1


  • МОД МЕНЮ
  • Активное увеличение скорости x10
  • Множитель продажи х50


МОД 2


  • Неограниченное количество наличных
  • Неограниченное ускорение деформации времени
  • Неограниченное увеличение кликов
  • Неограниченные автономные бонусы
  • Неограниченные бонусы для торговцев
  • Неограниченные усиления набора знаний

Скачать Крафт-кликер (Мод, Скорость игры) 8.0.0 взлом

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MOD V1 90 Мб Ссылка 2 (MOD V1) 90 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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