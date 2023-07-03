Крафт-кликер (Мод, Скорость игры) 8.0.0
Crafting Idle Clicker - это увлекательная игра-симулятор бездействия, которая приглашает игроков в захватывающий мир создания и продажи различных продуктов. В этой игре вам предоставляется множество способов увеличения вашего богатства и развития своего бизнеса.
Основная задача игрока - создавать разнообразные продукты, используя ручной труд и ингредиенты. Вы будете исследовать новые рецепты, улучшать производственные процессы и развивать свой бизнес, чтобы увеличивать прибыль. Важно выбирать правильные стратегии и решения, чтобы максимизировать доход.
Crafting Idle Clicker предоставляет игрокам возможность ощутить радость от создания чего-то с нуля и развивать свой бизнес от маленькой мастерской до крупной корпорации. Если вы увлекаетесь экономическими симуляторами, эта игра точно стоит вашего внимания.
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Активное увеличение скорости x10
- Множитель продажи х50
МОД 2
- Неограниченное количество наличных
- Неограниченное ускорение деформации времени
- Неограниченное увеличение кликов
- Неограниченные автономные бонусы
- Неограниченные бонусы для торговцев
- Неограниченные усиления набора знаний
Скачать Крафт-кликер (Мод, Скорость игры) 8.0.0 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
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