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Death Worm™ - Alien Monster (Мод, Много монет)

Death Worm™ - Alien Monster (Мод, Много монет) 3.0.000

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Версия:
3.0.000
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PlayCreek LLC
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 48 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 024
Скриншоты
Описание

Death Worm™ — это игра, которая может предоставить своим игрокам чрезвычайно высокий уровень развлечений с привлекательными функциями. Если вы любите участвовать в аркадных играх в свободное время для отдыха, эту игру нельзя пропустить. В этой игре игроки смогут управлять гигантским червем, который всегда голоден и может раздавить все своими зубами.


В играх, предназначенных для развлечения игроков, геймплей будет главным фактором, который следует учитывать. Игра должна быть построена с учетом привлекательного, увлекательного игрового процесса и стремиться к максимальному развлечению игроков во время игры. Поэтому разработчики игр также изучили и выбрали знакомый, но очень близкий и легкодоступный геймплей Arcade для своих продуктов. Интегрированный геймплей Arcade сможет предоставить игроку самые разнообразные возможности настройки игрового процесса. Игроки смогут участвовать в своей игре благодаря специальной системе управления с элементарными операциями на игровом экране. С помощью встроенных специальных функциональных клавиш вы сможете легко управлять лучшими движениями персонажа в игре.



Информация о модах

Много монет

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 Теги темы: Много денег

Скачать Death Worm™ - Alien Monster (Мод, Много монет) v3.0.000 MOD APK

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Скачать Death Worm™ - Alien Monster (Мод, Много монет) 48 Мб Ссылка 2 48 Мб
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