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Disney POP TOWN (Мод, Навыки)

Disney POP TOWN (Мод, Навыки) 1.4.18

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Версия:
1.4.18
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Wemade Play Co., Ltd.
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 134 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 212
Скриншоты
Описание

Disney POP TOWN — это игра, которая постоянно радует игроков новыми головоломками и уровнями. Вас ждет более сотни захватывающих головоломок самого высокого качества. Каждый уровень предлагает новую уникальную головоломку, которую нужно решить, соединяя три одинаковых персонажа в предоставленном поле.


Главная цель игры - восстановить пригодный для жизни город, используя вашу способность решать головоломки. Как только вы завершите уровни, вы сможете восстанавливать город, делая его более красочным и живописным. Это приносит в игру элемент долгосрочного развития и дает игрокам чувство достижения.


Игра также предоставляет вам возможность использовать воздушный шар для путешествия по разным локациям и выполнения различных миссий. Это добавляет в игру элемент приключения и разнообразия.


Информация о модах

1. Навык доступен на старте сцены

2. После первой активации вы можете неограниченно использовать навык своего костюма

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Скачать Disney POP TOWN (Мод, Навыки) 134 Мб Ссылка 2 134 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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