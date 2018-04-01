Disney POP TOWN — это игра, которая постоянно радует игроков новыми головоломками и уровнями. Вас ждет более сотни захватывающих головоломок самого высокого качества. Каждый уровень предлагает новую уникальную головоломку, которую нужно решить, соединяя три одинаковых персонажа в предоставленном поле.
Главная цель игры - восстановить пригодный для жизни город, используя вашу способность решать головоломки. Как только вы завершите уровни, вы сможете восстанавливать город, делая его более красочным и живописным. Это приносит в игру элемент долгосрочного развития и дает игрокам чувство достижения.
Игра также предоставляет вам возможность использовать воздушный шар для путешествия по разным локациям и выполнения различных миссий. Это добавляет в игру элемент приключения и разнообразия.
1. Навык доступен на старте сцены
2. После первой активации вы можете неограниченно использовать навык своего костюма
Скачать Disney POP TOWN (Мод, Навыки) v1.4.18 MOD APK
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