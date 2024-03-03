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Hidden Bay Museum (Мод, Бесплатные покупки)

Hidden Bay Museum (Мод, Бесплатные покупки) 2.8.7

Захватывающая игра-головоломка с поиском предметов
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Версия:
2.8.7
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Hidden Bay Museum by Difference Games
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 177 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 928

Hidden Bay Museum - это игра-головоломка с механикой поиска предметов, красивой графикой, развитием, сюжетной линией и долгим прохождением. Главный герой получил долгожданное задание. Сейчас она является смотрителем музея с богатой историей и множеством экспонатов. Только вот объект долгое время стоял без должного надзора и надлежащего распределения поступающих средств и предметов старины. В связи с этим здание представляет собой крайне печальное зрелище, особенно для такого увлеченного археологией человека, как наш подопечный. Поэтому с первой минуты игроки должны приступить к реализации ряда планов, действий и надежд.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Hidden Bay Museum (Мод, Бесплатные покупки) 2.8.7 взлом

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Скачать Hidden Bay Museum (Мод, Бесплатные покупки) 177 Мб Ссылка 2 177 Мб

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