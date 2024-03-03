Hidden Bay Museum - это игра-головоломка с механикой поиска предметов, красивой графикой, развитием, сюжетной линией и долгим прохождением. Главный герой получил долгожданное задание. Сейчас она является смотрителем музея с богатой историей и множеством экспонатов. Только вот объект долгое время стоял без должного надзора и надлежащего распределения поступающих средств и предметов старины. В связи с этим здание представляет собой крайне печальное зрелище, особенно для такого увлеченного археологией человека, как наш подопечный. Поэтому с первой минуты игроки должны приступить к реализации ряда планов, действий и надежд.