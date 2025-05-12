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Witch Match Puzzle (Мод, Много денег)

Witch Match Puzzle (Мод, Много денег) 25.0512.00

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Версия:
25.0512.00
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
JULYis
Категория:
На русском / Головоломки / Пазлы
Обновлено:
Сегодня, 18:55
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 81 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 119
Скриншоты
Описание

Witch Match Puzzle - перенесет вас в уникальный мир, наполненный атмосферой Хэллоуина. В этой игре вы сможете насладиться персонажами, оформленными в основных красках этого удивительного праздника, круглый год, в любом месте и в любое время. Погружайтесь в мир магии и ведьм, где загадочные образы ведут главное действо.


Вас ждет первоклассная графическая система, которая придаст всем персонажам и окружающему миру уникальный вид. Каждая деталь и элемент в игре проработаны с любовью к деталям, чтобы создать неповторимую атмосферу Хэллоуина.


Живая музыка, сопровождающая ваши приключения, добавит аутентичности и поможет вам полностью погрузиться в мир ведьм и волшебства. Откройте для себя удовольствие от игры, которая создана с душой и предлагает уникальный опыт на каждом этапе.



Информация о модах

Неограниченные бустеры

Ежедневная награда Всегда можно получить (неограниченные деньги)

БЕЗ ОБЪЯВЛЕННЫХ ПОКУПОК

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 Теги темы: Много денег

Скачать Witch Match Puzzle (Мод, Много денег) v25.0512.00 MOD APK

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Скачать Witch Match Puzzle (Мод, Много денег) 81 Мб Ссылка 2 81 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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