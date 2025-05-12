Witch Match Puzzle (Мод, Много денег) 25.0512.00
Witch Match Puzzle - перенесет вас в уникальный мир, наполненный атмосферой Хэллоуина. В этой игре вы сможете насладиться персонажами, оформленными в основных красках этого удивительного праздника, круглый год, в любом месте и в любое время. Погружайтесь в мир магии и ведьм, где загадочные образы ведут главное действо.
Вас ждет первоклассная графическая система, которая придаст всем персонажам и окружающему миру уникальный вид. Каждая деталь и элемент в игре проработаны с любовью к деталям, чтобы создать неповторимую атмосферу Хэллоуина.
Живая музыка, сопровождающая ваши приключения, добавит аутентичности и поможет вам полностью погрузиться в мир ведьм и волшебства. Откройте для себя удовольствие от игры, которая создана с душой и предлагает уникальный опыт на каждом этапе.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.