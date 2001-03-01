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Три в Ряд : Jewel Match King (Мод, Auto Win)

Три в Ряд : Jewel Match King (Мод, Auto Win) 24.0611.01

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
BitMango
Версия:
24.0611.01
Категория:
На русском / Головоломки / Пазлы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
id приложения:
com.bitmango.go.jewelmatchking
Русский язык:
Есть
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
2 437

Jewel Match King представляет собой захватывающее погружение в классический жанр Match 3, но с ярким и сверкающим новым вращением. Бриллианты здесь не просто камни - они являются ключом к продвижению и открытию новых уровней в этом волшебном мире.


Каждый уровень игры проработан таким образом, чтобы предоставить игрокам непрерывные вызовы. Но это не только про взрывы и блеск: игра требует стратегического мышления и быстрого реагирования. От ледяных пейзажей до пыльных пустынь, каждое новое место предоставляет уникальные препятствия и возможности.


Бонусные предметы добавляют дополнительный слой стратегии. Используя их мудро, игроки могут преодолеть самые сложные участки и добиться лучших результатов. При этом важно помнить о списках лидеров, где каждый может соревноваться со своими друзьями и игроками со всего мира.



Скриншоты

Информация о модах

Автоматическая победа

Скачать Три в Ряд : Jewel Match King (Мод, Auto Win) 24.0611.01 взлом

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Скачать Три в Ряд : Jewel Match King (Мод, Auto Win) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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