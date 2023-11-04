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Airport BillionAir (Мод, Бесплатные покупки)

Airport BillionAir (Мод, Бесплатные покупки) 1.17.1

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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Lion Studios Plus
Версия:
1.17.1
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 167 Мб
id приложения:
com.rogueharbour.billionair.airport
Русский язык:
Есть
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
2 824

Airport BillionAir - предлагает вам перенестись в увлекательный мир авиационного бизнеса, где каждый игрок становится руководителем своего аэропорта. Занимайтесь его строительством и развитием, превращая небольшой аэродром в международный авиационный узел.


Ваша задача — эффективно управлять всеми аспектами работы аэропорта: от реконструкции и расширения взлетно-посадочных полос и терминалов до организации обслуживания пассажиров и грузов. Разрабатывайте стратегии для максимизации доходов, управляйте торговыми точками, кафе и магазинами, чтобы каждый пассажир чувствовал себя комфортно и одновременно приносил прибыль вашему бизнесу.


Эта игра — не только развлечение, но и платформа для обучения основам бизнеса, управления персоналом и стратегического планирования. Если вам интересно, как устроена работа аэропорта, как обслуживаются самолеты, как организована работа аэропортовых служб — "Airport BillionAir" предоставит вам эту возможность. Вы также сможете почувствовать себя инженером, занимаясь ремонтом и обслуживанием самолетов, что добавит игре технической глубины.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Бесплатный шоппинг
  • Деньги не уменьшаются
  • Нет купленных объявлений


МОД 2

Мод меню
Бесплатные обновления

 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Airport BillionAir (Мод, Бесплатные покупки) 1.17.1 взлом

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MOD V1
167 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
167 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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