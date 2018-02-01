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Симулятор Русской Деревни 3D (Мод, Много денег)

Симулятор Русской Деревни 3D (Мод, Много денег) 2.0

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41
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Версия:
2.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Zealand Team
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 223 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
85 716
Скриншоты
Описание

Симулятор Русской Деревни 3D – это захватывающая игра, которая предлагает игрокам уникальный опыт погружения в жизнь сельской русской деревни. Игра сочетает в себе обширный игровой процесс и множество действий, предоставляя возможность испытать все аспекты жизни в сельской местности. Одной из выдающихся особенностей игры является её графика с веселым дизайном. Яркие и красочные изображения создают приятную и живую атмосферу, позволяя игрокам полностью погрузиться в мир игры и наслаждаться каждым моментом своего виртуального пребывания в деревне.


Игрокам предстоит управлять различными аспектами сельской жизни, включая земледелие, скотоводство, рыбалку и многое другое. Это обеспечивает разнообразный и увлекательный игровой опыт, где каждое действие имеет свои особенности и вызовы.


Информация о модах
  • Бесконечные деньги
  • Вы можете расширить свой инвентарь и получить подковы, не видя рекламы.



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 Теги темы: Много денег

Скачать Симулятор Русской Деревни 3D (Мод, Много денег) v2.0 MOD APK

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Скачать Симулятор Русской Деревни 3D (Мод, Много денег) 223 Мб Ссылка 2 223 Мб

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Отзывы о Симулятор Русской Деревни 3D (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Умар
Умар 24 января 2023 21:46
Здраствуйте дорогие разработчики спасибо что добавили взлом а эту игру ваш сайт самый лучший
+1
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