Описание

Hyper Evolution - В этой игре вашей целью станет - пробираться вверх по пищевой цепочке в первобытном времени. Начинать вы будете в виде маленькой рыбки в первобытном океане, прокладывайте себе путь через разные зоны со своими плюсами и опасностями.





Не забывайте, что есть рыбы и крупнее вас, которых вы никак не сможете съесть, скорее всё будет в точности наоборот. Выживут только самые приспособленные, поэтому активируйте свою животную интуицию, задействуйте свой мозг рептилии, войдите в контакт со своим внутренним пещерным человеком.