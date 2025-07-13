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Hyper Evolution (Мод, Без рекламы)

Hyper Evolution (Мод, Без рекламы) v1.2.21

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Версия:
1.2.21
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SayGames Ltd
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 18:33
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 102 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 310
Описание

Hyper Evolution - В этой игре вашей целью станет - пробираться вверх по пищевой цепочке в первобытном времени. Начинать вы будете в виде маленькой рыбки в первобытном океане, прокладывайте себе путь через разные зоны со своими плюсами и опасностями.


Не забывайте, что есть рыбы и крупнее вас, которых вы никак не сможете съесть, скорее всё будет в точности наоборот. Выживут только самые приспособленные, поэтому активируйте свою животную интуицию, задействуйте свой мозг рептилии, войдите в контакт со своим внутренним пещерным человеком.


Информация о модах

Неограниченная валюта

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Hyper Evolution (Мод, Без рекламы) v1.2.21 MOD APK

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Скачать Hyper Evolution (Мод, Без рекламы) 102 Мб Ссылка 2 102 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Hyper Evolution (Мод, Без рекламы)


Комментарии (1)
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Игорь
Игорь 13 декабря 2023 05:38
У меня в игре реклама
0
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