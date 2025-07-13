Hyper Evolution (Мод, Без рекламы) v1.2.21
Hyper Evolution - В этой игре вашей целью станет - пробираться вверх по пищевой цепочке в первобытном времени. Начинать вы будете в виде маленькой рыбки в первобытном океане, прокладывайте себе путь через разные зоны со своими плюсами и опасностями.
Не забывайте, что есть рыбы и крупнее вас, которых вы никак не сможете съесть, скорее всё будет в точности наоборот. Выживут только самые приспособленные, поэтому активируйте свою животную интуицию, задействуйте свой мозг рептилии, войдите в контакт со своим внутренним пещерным человеком.
Неограниченная валюта
Скачать Hyper Evolution (Мод, Без рекламы) v1.2.21 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.