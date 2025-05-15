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Idle Firefighter Tycoon (Мод, Много денег)

Idle Firefighter Tycoon (Мод, Много денег) 1.60.0

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Версия:
1.60.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Kolibri Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:26
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 105 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 807
Скриншоты
Описание

Idle Firefighter Tycoon - это захватывающая игра, которая сочетает острые ощущения от тушения пожаров с увлекательным управлением компанией. В этой игре вы будете играть роль магната пожарной части, ответственного за борьбу с огнем и развитие своего бизнеса.


Основная фишка этой игры заключается в том, что она является "idle" или "кликер" игрой, что означает, что вы можете получать доход и развивать свою пожарную часть даже в оффлайн режиме. Это позволяет вам продолжать прогрессировать даже тогда, когда вы не играете, что делает ее идеальным способом расслабиться и получить удовольствие от управления своим пожарным бизнесом в любое время.


Вам предстоит справляться с различными вызовами пожаротушения, улучшать свои пожарные машины и оборудование, а также развивать свою пожарную часть. Вы будете чувствовать адреналин от спасения людей и имущества от огня, а также радость от развития своего предприятия. Кроме того, игра имеет забавную и поучительную составляющую, которая может привлечь игроков всех возрастов и уровней опыта. Вы будете учиться стратегическому планированию, принимать важные решения и управлять своими ресурсами, чтобы стать успешным магнатом пожарной части.


Все вместе, Idle Firefighter Tycoon предоставляет заманчивый и увлекательный опыт для игроков по всему миру. Если вам нравятся игры с элементами стратегии, управления и острыми ощущениями, связанными с тушением пожаров, то эта игра определенно заслуживает вашего внимания. Приготовьтесь к захватывающим пожарным приключениям и вперед, тушить пожары и принести прибыль своей пожарной части!


Информация о модах
  • Деньги и драгоценные камни увеличиваются, когда их тратят!
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 Теги темы: Много денег

Скачать Idle Firefighter Tycoon (Мод, Много денег) v1.60.0 MOD APK

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Скачать Idle Firefighter Tycoon (Мод, Много денег) 105 Мб Ссылка 2 105 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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