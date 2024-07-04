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Blood Kiss : interactive stories with Vampires (Мод, Без рекламы)

Blood Kiss : interactive stories with Vampires (Мод, Без рекламы) 1.22.3

84
19
Скачать (131 Мб)
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Версия:
1.22.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
StoryTaco.inc
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 131 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
57 639

Blood Kiss: Vampire Story - новая увлекательная игра от StoryTaco.inc, которая предлагает захватывающие свидания с горячими вампирами. В этой игре вас ждет увлекательный сюжет, разнообразные персонажи, убедительная интерактивная симуляция и потрясающие визуальные эффекты. Вы будете играть роль главного героя, женщины, чья судьба становится центральной в этой истории.


Blood Kiss: Vampire Story погрузит вас в мир страсти, романтики и тайн, где вы будете встречаться с привлекательными вампирами. Вам предстоит принимать сложные решения, завоевывать сердца вампиров и раскрывать тайны, которые окружают их мир. Ваши выборы и действия будут влиять на исход и развитие сюжета, создавая уникальный опыт для каждого игрока.



Скриншоты

Информация о модах
  • Бесплатные варианты премиум-класса

(Премиум-варианты и бесплатные варианты будут выглядеть одинаково, поэтому просто выбирайте интересы)

 Теги темы: Без рекламы, Новеллы

Скачать Blood Kiss : interactive stories with Vampires (Мод, Без рекламы) 1.22.3 взлом

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Скачать Blood Kiss : interactive stories with Vampires (Мод, Без рекламы) 131 Мб Ссылка 2 131 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Blood Kiss : interactive stories with Vampires (Мод, Без рекламы)


Комментарии (10)
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Даня Ежов
Даня Ежов 2 октября 2023 01:50
Милана,
в модах нельзя регистрироваться с гугла,только с фэйсбука/твиттера,если их нет,то только заходить через гостя(
0
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Милана
Милана 1 октября 2023 17:15
Игра хорошая всем советую но с плейбой маркета на этом моде у меня после сезона начинается чёрный экран а реклама так и не начинается приходится выходить из игры стирать и заходить заного. А когда я прошла все 25 сезонов когда я нажимал на ответы они долго молчали в потом только уже срабатывало
Так что такой мод не советую.
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 1 октября 2023 08:56
Милана,
возможно никак, так как это мод версия
0
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Милана
Милана 1 октября 2023 08:54
Ребят скажите пожалуйста а что делать если у меня после 1 го сезона или как оно там высвечивается чёрный экран и просто типо загрузка и реклама не идёт и просто так остаётся.. =_=

А как там зарегатся через гугл
-1
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†★Божество★†
†★Божество★† 22 августа 2023 10:25
РЕБЯТА.ЭТО МОД НА ПРЕМИУМ ВЫБОРЫ.КРИСТАЛОВ ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ
0
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Гость Алина
Гость Алина 26 мая 2023 15:24
У меня вообще не скачивается приложение.
-2
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Аиса
Аиса 6 августа 2022 22:40
Сделайте что-нибудь разрабы! Игра по настоящему завораживает, но если бы она работала так, как у вас описано, было бы супер! Реклама есть, хотя еë не должно быть. Я очень надеюсь, что вы что-то предпримите(или подскажите, может я что не то делаю;)) Спасибо за внимание(♥ω♥*)
+5
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Кристи
Кристи 19 марта 2022 11:04
Бесплатные премиум варианты-это конечно отлично, но алмазы нужны, без них никак вообще. Нужен мод на премиум и алмазы. 
+24
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Инна
Инна 25 января 2022 01:01
Мод не работает, реклама есть
+8
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София
София 29 июня 2021 07:31
У  меня не появились алмазы. :(
+12
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