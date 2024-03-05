X Survive: Crafting & Building Sandbox (Мод, Бесплатный крафт) - Отличная песочница с открытым миром, где вы сможете выживать, крафтить и ещё раз выживать! Погружайтесь в мир где вы сможете стать буквально богом, постройте собственный дом с видом на прекрасное море. Дайте своему творчеству развиваться в этой игре.
Кроме этого, в игре есть хорошо проработанное смена суток и погоды, вы будете сражаться как одинокий волк против живой природы.
Интересная песочница с отрытым миром и свободой действий.
- МЕНЮ МОД
- Бог Мод
- Наличные и криптовалюта не снижаются
- Оружие и инъекции таблеток
- Впрыск опыта
- Вода не уменьшается
- Энергия не снижается
Информация: Пожалуйста, внимательно прочитайте меню, чтобы правильно использовать функции мода.
Для оружия и инъекций таблеток включите эту функцию и нажмите «ДОСТАВКА ПРЕДМЕТОВ МАГАЗИНА» в игре в правом верхнем углу.
Включите Cash & Crypto Нет уменьшения только тогда, когда вы хотите потратить.
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