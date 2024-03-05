Описание

X Survive: Crafting & Building Sandbox (Мод, Бесплатный крафт) - Отличная песочница с открытым миром, где вы сможете выживать, крафтить и ещё раз выживать! Погружайтесь в мир где вы сможете стать буквально богом, постройте собственный дом с видом на прекрасное море. Дайте своему творчеству развиваться в этой игре.





Кроме этого, в игре есть хорошо проработанное смена суток и погоды, вы будете сражаться как одинокий волк против живой природы.

Интересная песочница с отрытым миром и свободой действий.