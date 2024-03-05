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X Survive: Crafting & Building Sandbox (Мод, Бесплатный крафт)

X Survive: Crafting & Building Sandbox (Мод, Бесплатный крафт) 1.0808

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2
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Версия:
1.0808
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
free square games
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9 059
Скриншоты
Описание

X Survive: Crafting & Building Sandbox (Мод, Бесплатный крафт) - Отличная песочница с открытым миром, где вы сможете выживать, крафтить и ещё раз выживать! Погружайтесь в мир где вы сможете стать буквально богом, постройте собственный дом с видом на прекрасное море. Дайте своему творчеству развиваться в этой игре.


Кроме этого, в игре есть хорошо проработанное смена суток и погоды, вы будете сражаться как одинокий волк против живой природы.

Интересная песочница с отрытым миром и свободой действий.


Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Бог Мод
  • Наличные и криптовалюта не снижаются
  • Оружие и инъекции таблеток
  • Впрыск опыта
  • Вода не уменьшается
  • Энергия не снижается

Информация: Пожалуйста, внимательно прочитайте меню, чтобы правильно использовать функции мода.

Для оружия и инъекций таблеток включите эту функцию и нажмите «ДОСТАВКА ПРЕДМЕТОВ МАГАЗИНА» в игре в правом верхнем углу.

Включите Cash & Crypto Нет уменьшения только тогда, когда вы хотите потратить.

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 Теги темы: Бродилки, Выживание, Встроенный кэш

Скачать X Survive: Crafting & Building Sandbox (Мод, Бесплатный крафт) v1.0808 MOD APK

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Скачать X Survive: Crafting & Building Sandbox (Мод, Бесплатный крафт) 200 Мб Ссылка 2 200 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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