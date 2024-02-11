Описание

Merge Muscle Car: Classic (Мод, Много денег) - Эта игра является продолжением прошлой игры Merge Battle Car. В этой игре вы сможете объединить всё, кошек, собак, автомобили и другое. В этой классической игре вы сможете собрать коллекцию автомобилей. В первую очередь пользователю предоставляется небольшое количество машин, которые бегают круги по трассе, чтобы получить первые выигрыши и повысить уровень игрока. Участие в гонке означает, что владелец автопарка может инвестировать в покупку новых автомобилей. Объединение одних и тех же существующих тачек также значительно увеличит количество автомобилей.