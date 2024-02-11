Версия:
2.50.00
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
NOXGAMES - free big head puppet sports
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:56
Возраст:
Требуется места:
≈ 77 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 906
Описание
Merge Muscle Car: Classic (Мод, Много денег) - Эта игра является продолжением прошлой игры Merge Battle Car. В этой игре вы сможете объединить всё, кошек, собак, автомобили и другое. В этой классической игре вы сможете собрать коллекцию автомобилей. В первую очередь пользователю предоставляется небольшое количество машин, которые бегают круги по трассе, чтобы получить первые выигрыши и повысить уровень игрока. Участие в гонке означает, что владелец автопарка может инвестировать в покупку новых автомобилей. Объединение одних и тех же существующих тачек также значительно увеличит количество автомобилей.
Информация о модах
- Неограниченное количество золота,
- неограниченное количество бриллиантов.
- Навязчивая реклама удалена.
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