Описание

Holein. io игры без интернета! (Мод, Unlocked) - Новые игры 2019 года на io games! Будь фермером или пожирателем на поле боя, поглоти всех остальных, чтобы уничтожить вселенную. Blackhole 3d — это игра, которая заставит вас задуматься о возможностях, потому что это не только одна вещь или один уровень — в ней есть множество вещей со многими уровнями, чтобы давать вам совершенно новый опыт каждый раз, когда вы играете. Ешьте все в мире в ио игры онлайн! Покажи всему миру, кто самая большая и крутая чёрная дыра игра на планете io. Играй в ио игры без интернета!