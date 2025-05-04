Holein. io игры без интернета! (Мод, Unlocked) 3.7.2
Holein. io игры без интернета! (Мод, Unlocked) - Новые игры 2019 года на io games! Будь фермером или пожирателем на поле боя, поглоти всех остальных, чтобы уничтожить вселенную. Blackhole 3d — это игра, которая заставит вас задуматься о возможностях, потому что это не только одна вещь или один уровень — в ней есть множество вещей со многими уровнями, чтобы давать вам совершенно новый опыт каждый раз, когда вы играете. Ешьте все в мире в ио игры онлайн! Покажи всему миру, кто самая большая и крутая чёрная дыра игра на планете io. Играй в ио игры без интернета!
Открыты все скины и карты;
Бесплатные покупки за реальные деньги (нужен интернет и авторизация в сервисах гугла, если не подгружаются цены и не покупаются предметы, то полностью останавливаем игру, удаляем данные Play Маркета (заходить заново не придется) и перезапускать игра).
Скачать Holein. io игры без интернета! (Мод, Unlocked) v3.7.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.