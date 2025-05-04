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Holein. io игры без интернета! (Мод, Unlocked)

Holein. io игры без интернета! (Мод, Unlocked) 3.7.2

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Версия:
3.7.2
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
"Inkos" io games
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 16:46
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 77 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 476
Скриншоты
Описание

Holein. io игры без интернета! (Мод, Unlocked) - Новые игры 2019 года на io games! Будь фермером или пожирателем на поле боя, поглоти всех остальных, чтобы уничтожить вселенную. Blackhole 3d — это игра, которая заставит вас задуматься о возможностях, потому что это не только одна вещь или один уровень — в ней есть множество вещей со многими уровнями, чтобы давать вам совершенно новый опыт каждый раз, когда вы играете. Ешьте все в мире в ио игры онлайн! Покажи всему миру, кто самая большая и крутая чёрная дыра игра на планете io. Играй в ио игры без интернета!


Информация о модах

Открыты все скины и карты;

Бесплатные покупки за реальные деньги (нужен интернет и авторизация в сервисах гугла, если не подгружаются цены и не покупаются предметы, то полностью останавливаем игру, удаляем данные Play Маркета (заходить заново не придется) и перезапускать игра).

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Holein. io игры без интернета! (Мод, Unlocked) v3.7.2 MOD APK

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Скачать Holein. io игры без интернета! (Мод, Unlocked) 77 Мб Ссылка 2 77 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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