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Invasion: Modern Empire (Мод Меню)

Invasion: Modern Empire (Мод Меню) 1.52.11

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Версия:
1.52.11
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
tap4fun
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 901 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 345
Скриншоты
Описание

Invasion: Modern Empire — захватывающий онлайн-симулятор войны, который предлагает вам бросить вызов вражеским группировкам и завоевать их, пройдя военный путь к мировому господству во времена глобального апокалипсиса.


Invasion предлагает захватывающий мир, в котором вы можете взять под контроль заброшенную современную империю и попытаться завоевать всю Европу и Северную Америку военным путем. Игра сочетает в себе элементы стратегии в реальном времени, военного симулятора и стратегии 4X с увлекательной моделью управления и пошаговым игровым процессом.


Новые игроки могут бесплатно попробовать игру и научиться управлять своей империей с помощью внутриигровых руководств, которые знакомят их с основами каждого аспекта игры. Для старых игроков существует широкий спектр контента, созданного игроками, который был добавлен с момента запуска, что делает его более похожим на совершенно новый опыт каждый раз, когда вы играете. Внутриигровой магазин позволяет легко перейти от статуса нулевого новичка к самому мощному оружию в вашем арсенале.


Информация о модах

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 Теги темы: Мод меню

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