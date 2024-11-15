Описание

Invasion: Modern Empire — захватывающий онлайн-симулятор войны, который предлагает вам бросить вызов вражеским группировкам и завоевать их, пройдя военный путь к мировому господству во времена глобального апокалипсиса.





Invasion предлагает захватывающий мир, в котором вы можете взять под контроль заброшенную современную империю и попытаться завоевать всю Европу и Северную Америку военным путем. Игра сочетает в себе элементы стратегии в реальном времени, военного симулятора и стратегии 4X с увлекательной моделью управления и пошаговым игровым процессом.





Новые игроки могут бесплатно попробовать игру и научиться управлять своей империей с помощью внутриигровых руководств, которые знакомят их с основами каждого аспекта игры. Для старых игроков существует широкий спектр контента, созданного игроками, который был добавлен с момента запуска, что делает его более похожим на совершенно новый опыт каждый раз, когда вы играете. Внутриигровой магазин позволяет легко перейти от статуса нулевого новичка к самому мощному оружию в вашем арсенале.